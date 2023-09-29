Пли́ний Мла́дший, Гай Цецилий Секунд

Пли́ний Мла́дший, Гай Цецилий Секунд ( лат. Gaius Plinius Caecilius Secundus) (ок. 61, Комо — 113, Вифиния (?)) — римский государственный деятель и писатель. После смерти отца был усыновлен дядей Плинием Старшим . Начал карьеру в 81, в конце 80‑х стал сенатором. Все это время П. М. занимался адвокатской практикой, несколько раз выступал на процессах наместников, обвиненных в вымогательстве. При Нерве П. М. — префект Сатурновой казны, Траян назначил его консулом (100), авгуром (103) и смотрителем Тибра (104–106). В 110 получил назначение легатом в провинцию Вифиния-­Понт, где и умер.

П. М. пользовался репутацией блестящего оратора, от изданного им сборника речей сохранился «Панегирик Траяну», произнесенный им при вступлении в должность консула, где П. М. рисует свой идеал правителя и сравнивает его с «дурным принцепсом» — Домицианом . Кроме того, ему принадлежит собрание писем в 10 книгах: первые девять — переписка с друзьями, десятая — с императором Траяном во время наместничества в Вифинии. Особенно важны письма к П. М. к Тациту об извержении Везувия и смерти Плиния Старшего и к Траяну об обнаруженных им христианах и принятых им мерах и ответ Траяна, ставший основой римской политики по отношению к христианам вплоть до гонения Деция.

Соч .: Pliny. Letters / Ed. W. M. L. Hutchinson. 2 vols. London, 1927–1931; Письма Плиния Младшего / Изд. подг. М. Е. Сергеенко, А. И. Доватур. М., 1982.

Лит .: Соколов В. С. Плиний Младший: Очерк истории римской культуры времен империи. М., 1956; Sherwin-­White A. N. The Letters of Pliny. A Historical and Social Commentary. Oxford, 1966; Дуров В. С. История римской литературы. СПб., 2000; Plinius der Jüngere und seine Zeit / Hrsg. L. Castagna, E. Lefèvre. München–Leipzig, 2003; Gibson R. K . Man of High Empire. The Life of Pliny the Younger. Oxford, 2020. А. Д. Пантелеев.