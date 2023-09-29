Плавт, Тит Ма́кций

Плавт, Тит Ма́кций ( лат. Titus Maccius/Maccus Plautus) (ок. 250 до н. э., Сассина — 184 до н. э., Рим) — древнеримский комедиограф. Сведения о биографии П. скудны, основаны на поздней традиции или материале самих комедий П. Родовое имя «Макций» отсылает к «Макку», одной из масок народной комедии аттеланы, когномен «Плавт» также может иметь связанную с театром интерпретацию (от planipes — «босоногий танцовщик»), таким образом, известное нам имя П. может быть псевдонимом. По данным Варрона , сохранившимся у Авла Геллия , П. потерял деньги, занимаясь торговлей, и вынужден был зарабатывать на жизнь, работая на мельнице, где и начал сочинять пьесы. В древности П. приписывалось 130 комедий, из которых Варрон считал подлинными 21. Сохранилось 20 пьес П. Они написаны в жанре паллиаты — адаптированной для римской сцены новой аттической комедии. Пье­сы П. позволяют реконструировать особенности современного ему городского быта, экономики, римского права , работы судов и магистратов , они содержат также скрытые отсылки ко второй Пунической вой­не , второй Македонской вой­не . Их значение как источника об истории Римской республики повышается не в последнюю очередь ввиду того, что П. — один из наиболее ранних, но при этом сравнительно полно сохранившихся латинских авторов. Пьесы П. оказали влияние на драматургов нового времени, в том числе Ж.-Б. Мольера и У. Шекспира, а также на комедию дель арте.

Соч. : Comédies / Éd. A. Ernout. 7 vols. Paris, 1932–1940; Избранные комедии. В 3 т. / Пер. А. В. Артюшкова. М. – Л., 1933–1937.

Лит .: Савельева Л. И. Приемы комизма у Плавта. Казань, 1963; Anderson W. S. Barbarian Play: Plautus’ Roman Comedy. Toronto, 1993; Moore T. J. The Theater of Plautus: Playing to the Audience. Austin (Tex.), 1998; Leigh M. Comedy and the Rise of Rome. New York, 2004. М. Н. Кириллова.