ПЕТРОНИЙ АРБИТР, ГАЙ (?) (лат. Gaius Petronius Arbiter)

Римский государственный деятель и писатель.

Тацит сообщает, что Петроний пользовался в Риме славой бонвивана и имел репутацию ценителя изящного, откуда и произошло его прозвище – arbiter elegantiarum, однако, когда он был назначен консулом и наместником Вифинии, он достойно справился со своими обязанностями. Он был доверенным приближенным Нерона, но в 65 г. его обвинили в участии в заговоре Пизона и он был вынужден покончить с собой. Перед смертью Петроний написал письмо с подробным рассказом о постыдных деяниях Нерона.

Под именем Петрония сохранился роман, и большинство ученых в настоящее время признают тождество Петрония – автора «Сатирикона» и Петрония, о котором рассказывают «Анналы» Тацита. Само название «Сатирикон» позднее, оно возникло от формы греческого родительного падежа (satyricon libri), изначально роман назывался «Сатуры». До нашего времени сохранились лишь фрагменты XV и XVI книг, сколько их было изначально, неизвестно. По форме сочинение Петрония – мениппова сатира, прозаическое произведение с большими стихотворными вставками, по сути – пародия на греческие любовные романы.

В центре действия находится пара влюбленных – молодой человек Энколпий и мальчик Гитон, которых разлучает и преследует своим гневом оскорбленный Энколпием бог Приап. Рассказ ведется от лица Энколпия, который вместе с Гитоном и другом-соперником Асцилтом странствуют по побережью Неаполитанского залива, ввязываясь во всевозможные авантюры. Самый яркий эпизод известных нам частей «Сатирикона» – описание пира, устроенного богатым вольноотпущенником Тримальхионом, где оказались герои романа. Стихотворные пассажи в «Сатириконе» намекают на современную автору литературную жизнь, пародируя «Фарсалию» Лукана и намекая на поэтические опыты самого Нерона. Петроний – великолепный мастер языка, способный воспроизвести как утонченный стиль беседы интеллектуалов, так и вульгарную разговорную латынь вчерашних рабов.

В 1692 или 1693 г. француз Франсуа Надо опубликовал «Сатирикон» со своими вставками, ссылаясь на рукопись, якобы найденную в Белграде в 1656 г. Подделку быстро разоблачили, но некоторые издания до сих пор содержат вставки Надо, которые помогают хоть как-то связать разрозненные фрагменты романа.

Библиография :

Smith M. S. A Bibliography of Petronius (1945-1982) // ANRW. Bd. II.32.3. Berlin; New York, 1985. S. 1624-1665.

Сочинения : Petronii Arbitri Satyricon Reliquiae / Hrsg. K. Müller. München, 2003;

Breitenstein N. Petronius, Satyrica 1-15. Text, Übersetzung, Kommentar. Berlin; New York, 2009;

Vannini G. Petronii Arbitri Satyricon 100-115. Edizione critica e commento. Berlin; New York, 2010;

Петроний. Сатирикон / Пер. и комм. А. К. Гаврилова при участии Б. И. Ярхо и М. Л. Гаспарова // Римская сатира. М., 1989.