ПАРУСА в архитектуре
ПАРУСА́ - андативы, элементы купольной конструкции, обеспечивающие переход от прямоугольного или многоугольного в плане подкупольного пространства к окружности купола или его барабана.
Парус имеет форму сферического треугольника, вершина которого обращена вниз и заполняет пространство между подпружными арками, соединяющими соседние столпы подкупольного пространства. Паруса распределяют нагрузку купола по периметру арок, передают их на опоры. Появились в римской архитектуре II-III веков, получили широкое развитие в культовом зодчестве византийского мира (смотреть Крестово-купольная система). В Западной Европе активно использовались с эпохи Возрождения. Средние Тромпы.