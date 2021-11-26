ПАПИНИАН, ЭМИЛИЙ (лат. Aemilius Papinianus)

Римский юрист.

Начальник отдела канцелярии, занимавшегося перепиской (magister libellorum) и префект претория при Септимии Севере . Участвовал в походе в Британию, пытался примирить сыновей Септимия Гету и Каракаллу , за что был казнен Каракаллой послей убийства брата.

Папиниан – один из величайших римских юристов, сформировавших римское право как единую систему. В юности он написал на греческом сочинение о градоначальниках, а на латыни об измене. Основные его труды – «Исследования» в 37 книгах, освещавшие общие вопросы, касавшиеся судебной практики (190 г.), и «Ответы» в 19 книгах (рассмотрение отдельных случаев из судебной практики, 206-212 гг.).

Его попытки обосновать этическое основание права менее понятны, чем у его последователей. Константин I ценил Папиниана столь высоко, что объявил несостоятельными критические заметки Павла и Ульпиана о его работах. 595 фрагментов Папиниана вошли в состав «Дигест». Закон 426 г. отводит ему ведущее место среди 5 великих юристов и делает его голос решающим, если их мнения разделятся поровну. При Юстиниане критика взглядов Папиниана была признана возможной.