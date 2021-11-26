ОЛИМПИОДОР ФИВАНСКИЙ

Греческий позднеантичный историк и поэт V в.

Происходивший из языческой семьи римского Египта, О.Ф. ок. 20 лет провел в разъездах. В 412 г. поступив на службу к императору Гонорию, О.Ф. принимал участие в посольстве к гуннам, а позднее оказался в Афинах и вновь в Египте.

Авторству О.Ф. принадлежат адресованные Феодосию II «Исторические сочинения» в 22 книгах. Они частично сохранились в виде 46 выдержек, собранных константинопольским патриархом Фотием I. Труд О.Ф., повествующий о событиях 407-25 гг., посвящен истории императорского двора Равенны на последнем этапе гибели старого Рима. Основанное во многом на личных наблюдениях и опыте, свидетельствах очевидцев, сочинение О.Ф., по-видимому, так и не было окончено, но позднее активно использовалось Зосимом и Созоменом.

Сочинения:

Византийские историки Дексипп, Эвнапий, Олимпиодор, Малх, Петр Патриций, Менандр, Кандид, Ноннос и Феофан Византиец / Пер. с греч. С. Дестуниса, прим. Г. Дестуниса. СПб., 1860;

Олимпиодор Фиванский. История / Пер. с греч., вступ. ст., комм. и указ. Е.Ч. Скржинской; под ред. П.В. Шувалова. Изд. 2-е, испр. и доп. СПб., 1999;

The fragmentary classicising historians of the Later Roman Empire. Eunapius, Olympiodorus, Priscus and Malchus / Greek text with English transl. by R.C. Blockley: In 2 vols. Liverpool, 1981.

Автор статьи: А. Н. Слядзь