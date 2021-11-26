НОНИЙ МАРЦЕЛЛ (лат. Nonius Marcellus)

Римский писатель, автор латинского лексикографического труда «Сжатая наука».

Время жизни Нония не определено, он жил в промежутке от II до V в., в настоящее время считается, что он писал в IV в. Ему принадлежит сочинение «Сжатая наука» (De compendiosa doctrina) в 20 книгах. Эта работа делится на две части: первые 12 книг, преимущественно лингвистического характера, посвящены значению слов, их грамматическим признакам и синонимическим возможностям. Следующие книги имеют более антикварный характер, лексика сгруппирована по темам: XIII книга посвящена кораблям, XIV – одежде, XV – посуде, XVI книга, которая была посвящена обуви, утрачена, XVII – цвету одежды и обуви, XVIII – еде и питью, XIX – оружию, XX – терминам родства (она самая короткая – всего полстраницы). Ноний приводит много цитат из древних латинских авторов, к сожалению, в силу лексикографического характера труда, цитаты эти коротки.

Произведение Нония предназначалось для сына писателя в качестве руководства для обучения. Современные филологи считают Нония человеком не очень умным из-за совершенно фантастических ошибок вроде путаницы с окончаниями винительного падежа ед.ч. и родительного мн., но круг привлеченных им источников заслуживает безусловного уважения.