КОРНУТ, ЛУЦИЙ АННЕЙ (лат. Lucius Annaeus Cornutus)

Древнеримский философ-стоик.

Корнут был родом из Ливии, позже переехал в Рим, где преподавал философию. Среди его учеников были поэты Лукан и Персий , который посвятил ему V сатиру, прославляя его как философа и учителя. Около 65 г. вместе с другими философами был изгнан из Рима Нероном.

До нашего времени сохранилось сочинение Корнута «Греческое богословие» (полное название – «Краткое изложение традиционного греческого богословия»). В нем, скорее всего, для учебных целей систематизированы аллегорические интерпретации греческой мифологии и толкования имен греческих богов, прежде всего, связанных с этимологией. Так, имя Неба (οὐρανός) оказывается происходящим от «границы» (οὖρος), так как оно окружает все, что есть на земле, а Зевс (Ζεύς) – от «жизни» (ζῆν), поскольку он живет изначально и дает жизнь всему живому. К реальной лингвистике эти этимологии имеют весьма отдаленное отношение. Кроме этимологий, Корнут использует рационалистические и естественные толкования. Весь комплекс его построений призван показать, что отцовские взгляды на богов являются не набором случайных выдумок, а содержат древнюю сакральную мудрость, зашифрованную в системе символов, для понимания которой необходимо владеть особым ключом.

До нас не дошли сочинения Клеарха, «О вещах определенного состояния» (Перὶ έκτῶν), посвященные «Категориям» Аристотеля , риторике и поэзии.

Сочинения :

Корнут Луций Анней. Греческое богословие. Пер. M. M. Позднева. СПб., 2003.