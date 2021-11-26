КЛАВДИЙ КВАДРИГАРИЙ, КВИНТ (лат. Quintus Claudius Quadrigarius)

Римский писатель-анналист I в. до н.э.

Квинт Клавдий Квадригарий, возможно, происходил из плебейского рода Клавдиев или был вольноотпущенником одноименного патрицианского рода.

Клавдий Квадригарий написал «Анналы», состоявшие, по крайней мере, из 23 книг. Изложение начиналось, скорее всего, не от основания города (ab urbe condita), а с галльского вторжения 390 г. до н.э.; возможно, он осознавал ненадежность традиции о древнейшей римской истории. Рассказ о IV-III вв. до н.э. был кратким, но начиная с событий II Пунической войны изложение становится более развернутым. Для древнего периода он воспользовался сочинением Ацилия, за что его Ливий назвал переводчиком Ацилия на латынь. Повествование было доведено до эпохи Суллы и заканчивалось его смертью (возможно, войной с Серторием в Испании). Клавдий Квадригарий был сторонником оптиматов, герой его рассказа – Сулла, а антигерой – Марий. Анналистическая схема его произведения разбавлена вставками: письмами, речами, анекдотами, важные моменты повествования предварялись промежуточными вступлениями.

Клавдий Квадригарий – главный источник Ливия для событий со 187 г. до н.э.; Авл Геллий и Фронтон ценят безыскусную приятность его стиля и цитируют его.