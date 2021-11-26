КЕССОНЫ

КЕССОНЫ - в ар­хи­тек­ту­ре, квад­рат­ные или мно­го­уголь­ные уг­луб­ле­ния с про­фи­ли­ро­ван­ны­ми стен­ка­ми на внутренней по­верх­но­сти ар­ки или сво­да, чле­ня­щие её.

Про­ис­хо­дят от т. н. ка­лим­ма­ти­ев (уг­луб­ле­ния, ко­то­рые об­ра­зу­ют­ся ме­ж­ду пер­пен­ди­ку­ляр­но пе­ре­се­каю­щи­ми­ся бал­ка­ми де­рев. пе­ре­кры­тия) в древнегреческой ар­хи­тек­ту­ре.

В Древ­нем Ри­ме кессоны (на­зы­вае­мые ла­к­веа­рия­ми, la­queariae) из це­мен­та, ут­ра­тив кон­ст­рук­тив­ное зна­че­ние, ста­ли эле­мен­том ар­хитектурной де­ко­ра­ции (например, кес­со­ни­ро­ван­ный ку­пол Пан­те­о­на в Ри­ме, около 125 года н. э.). Кессоны (в т. ч. ром­би­че­ские, 8-уголь­ные; как пра­ви­ло, с ро­зет­кой в глу­би­не) по­лу­чи­ли ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в зод­че­ст­ве клас­си­циз­ма и ам­пи­ра; то­гда же по­яви­лось их французское на­зва­ние.

Иллюстрация:

Кес­со­ны. Ку­пол Пан­те­о­на в Ри­ме. Ок. 125 н. э. Фото А. И. Нагаева. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)