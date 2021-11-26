КЕССОНЫ
КЕССОНЫ - в архитектуре, квадратные или многоугольные углубления с профилированными стенками на внутренней поверхности арки или свода, членящие её.
Происходят от т. н. калимматиев (углубления, которые образуются между перпендикулярно пересекающимися балками дерев. перекрытия) в древнегреческой архитектуре.
В Древнем Риме кессоны (называемые лаквеариями, laqueariae) из цемента, утратив конструктивное значение, стали элементом архитектурной декорации (например, кессонированный купол Пантеона в Риме, около 125 года н. э.). Кессоны (в т. ч. ромбические, 8-угольные; как правило, с розеткой в глубине) получили широкое распространение в зодчестве классицизма и ампира; тогда же появилось их французское название.
Иллюстрация:
Кессоны. Купол Пантеона в Риме. Ок. 125 н. э. Фото А. И. Нагаева. Архив БРЭ.