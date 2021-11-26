ГОРАЦИЙ, Квинт Флакк (лат. Quintus Horatius Flaccus)

Римский поэт «золотого века» римской литературы.

Гораций родился в 65 г. до н.э. в г. Венузии, в южно-италийской области Апулия. Его отец, вольноотпущенник, владевший небольшим поместьем, смог дать сыну первоклассное образование. В возрасте около 20 лет Гораций отправился в Грецию для изучения греческой философии и поэзии. Весть об убийстве Цезаря (44 г. до н.э.) застала его в Афинах; вскоре туда приехал Брут, и Гораций, как и многие другие молодые римляне, записался в армию сторонников республики. Он даже получил высокую должность военного трибуна в своем юном возрасте (23 года), не отличаясь знатным происхождением и не имея воинских заслуг, – видимо, не столько из-за своих способностей, сколько из-за дефицита начальнических кадров. В составе армии цезареубийц будущий поэт сражался в битве при Филиппах (42 г. до н.э.) и едва уцелел, бросив свой щит на поле битвы. Спасаясь бегством, он возвращается в Италию. Имение отца, которого уже не было в живых, было конфисковано, и Гораций устраивается на мелкую должность квесторского писца в казначействе. С ужасом он глядит на то, что происходит вокруг – в новых гражданских войнах продолжает литься римская кровь.

В эподах (греч. ἐπῳδός – стихотворение, в котором второй стих короче первого), написанных в 30-х гг., молодой автор говорит о междоусобной брани, сулящей гибель римскому государству (7-й эпод) и призывает искать спасения в бегстве на острова Блаженных (16-й эпод). В эти же годы Гораций сближается со своими собратьями по перу – Вергилием, Варом и другими поэтами. Вергилий познакомил Горация с Гаем Цильнием Меценатом , покровительствовавшим молодым поэтам. Это знакомство стало началом долгой и сердечной дружбы. Меценат подарил Горацию поместье в Сабинских горах – поэту отныне не нужно было думать о хлебе насущном, и он мог отдыхать измученной душой на лоне италийской природы.

В 35 г. Гораций выпустил первую книгу «Сатир», посвященную Меценату, а в 30 г. до н.э. – вторую. «Сатиры» (лат. satura – смесь, всякая всячина) – стихотворения, посвященные самым разнообразным темам и сюжетам: превратности судьбы и человеческие пороки, философские и литературные вопросы, прославление добрых старых времен и новых побед Октавиана, который, победив своего соперника Антония и египетскую царицу Клеопатру, наконец-то окончил войну и принес на италийскую землю долгожданный мир.

В 23 г. до н.э. Гораций издал сборник лирических стихотворений – три книги «Од», или «Песен». В них прославляется поэзия, любовь, дружба, декларируются ценности в духе стоической и эпикурейской философии, дорогие и близкие поэту: будь верен золотой середине; лови день, меньше всего веря грядущему; будь доволен тем, что в руках имеешь и т.д.. Завершается сборник гордым утверждением собственного бессмертия – знаменитым «Памятником».

В 20 г. до н.э. выходит первая книга «Посланий». Гораций хотел было на этом распроститься с поэзией, но император Август вовсе не желал, чтобы лучший поэт его времени уходил на покой. Горацию было поручено написать юбилейный гимн богам по случаю празднования Вековых (Секулярных) игр ; затем принцепс попросил оды в честь побед его пасынков, Друза и Тиберия. Уход поэта в философию так и не состоялся. Гораций пишет четвертую книгу «Од» и вторую книгу «Посланий»; самым известным посланием последней было «Послание к Пизонам», или «Ars Poetica» («Искусство поэзии»), где Гораций изложил свои взгляды на поэзию. Поэт умер 27 ноября 8 г. до н.э., похоронили его в Риме, на Эсквилине, рядом с его другом Меценатом.

Сочинения:

Horace: Satires, Epistles and Ars poetica. Loeb classical library. Vol. 194, Cambridge Mass., 1978;

Horace: Odes and epodes. Loeb classical library. Vol. 33. Cambridge Mass., 2004;

Quintus Horatius Flaccus. Opera / Ed. D.R. Shackleton Bailey . Stuttgart 2001;

Гораций. Оды, эподы, сатиры, послания. М., 1970;

Гораций. Собрание сочинений. СПб., 1993.

Иллюстрация :

Сохранившийся фрагмент кубка с изображением Горация.