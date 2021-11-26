ГЕРОДИАН (греч. Ἡρωδιανός, лат. HerodianusГЕРОДИАН (греч. Ἡρωδιανός, лат. Herodianus)
Римский историк.
Возможно, родом из Антиохии, служил чиновником в Сирии. Автор сочинения «История императорской власти после Марка» в 8 книгах, охватывающего период от смерти Марка Аврелия и воцарения Коммода (180 г.) до начала правления Гордиана III (238 г.). Геродиан, как правило, описывает события, не анализируя их причины и общие тенденции римской истории того времени. Изложение Гордиана концентрируется на фигуре императора, его личности, характеристике, жизнеописании, но он избегает чрезмерно компрометирующих подробностей. Стиль Геродиана порой подражает Фукидиду, но свободен от чрезмерного аттицизма, встречаются и латинизмы. Как и Фукидид, Геродиан часто использует речи; они составлены им самим, чего Геродиан и не скрывает. Его склонность к морализаторству и риторике и хронологические и географические ошибки делают «Историю» не всегда надежной, но в тех частях, где Геродиан описывает события, современником которых он был, она – незаменимый источник и иногда более надежна, чем труд Диона Кассия. Иногда он подробно описывает для греческих читателей риские обычаи, праздники и традиции. Его сочинение было использовано Писателями Истории Августов, Зосимом и Иоанном Зонарой..