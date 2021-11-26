ЕВТРОПИЙ, ФЛАВИЙ (лат. Flavius Eutropius)

Римский историк и государственный деятель.

Евтропий происходил, возможно, из Галлии. Принимал участие в Персидском походе Юлиана (363 г.), был секретарем (magister memoriae) Валента , проконсулом Азии (371/372 г.), префектом претория Иллирика (379-381 гг.), консулом 387 г. Написал «Сокращенное изложение римской истории» в 10 книгах (Breviarium ab urbe condita), охватывающее историю Рима от основания до смерти Иовиана I (364 г.). Основными источниками для его сочинения стали эпитомы Тита Ливия для республиканского времени и «История императоров» для империи (тем же источником пользовались Аммиан Марцеллин и Писатели Истории Августов ), очевидцем последних событий был сам Евтропий. Это сочинение небольшого объема, но хорошо сбалансировано и лишено явной субъективности. Центральным сюжетом для республиканского периода являются войны, в которых сформировалось и выросло римское государство, для эпохи империи – рассказ об императорах. В конце IV в. оно было переведено на греческий Пеанием, позже отредактировано Ликием Капитоном; им пользовались Иероним , Орозий , Исидор и Павел Диакон. Позже Ландольф Сагакс довел это сочинение до 820 г.

Сочинения :

Eutropii Breviarium ab urbe condita / Ed. Carlo Santini. Leipzig, 1979 (Bibliotheca Teubneriana);

Eutropius. Breviarium / Trans., introd. and comm. H. W. Bird. Liverpool, 1993; Eutrope. Abrégé d'histoire romaine / Trad. par J. Hellegouarch. Paris,‎ 1999 (Collection Budé);

Евтропий. Бревиарий от основания Города / Пер. и прим. Д. В. Кареева и Л. А. Самуткиной. СПб., 2001.