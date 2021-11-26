ДОНАТ ЭЛИЙ

ДОНАТ ЭЛИЙ - римский филолог, ритор.

Был учи­те­лем святого Ие­ро­ни­ма Бла­жен­но­го. Ав­тор трак­та­тов о латинском язы­ке «Ма­лая грам­ма­ти­ка» («Ars minor») и «Боль­шая грам­ма­ти­ка» («Ars major»), ко­то­рые поль­зо­ва­лись все­об­щей из­вест­но­стью в Сред­не­ве­ко­вье и в эпо­ху Воз­ро­ж­де­ния , лег­ли в ос­но­ву школь­но­го об­ра­зо­ва­ния, ста­ли пред­ме­том тол­ко­ва­ний и ана­ли­за многих учёных (Сер­вий, Па­вел Диа­кон и другие).

Сре­ди других про­из­ве­де­ний Донат - ком­мен­та­рии к ко­ме­ди­ям Те­рен­ция, в ко­то­рых со­дер­жат­ся цен­ные све­де­ния об их сце­нической ис­то­рии, те­ат­раль­ной тех­ни­ке и свя­зи с греческими ори­ги­на­ла­ми; а так­же ком­мен­та­рии к Вер­ги­лию (со­хра­ни­лись по­свя­ще­ние, био­гра­фия и пре­ди­сло­вие к «Бу­ко­ли­кам»).