АРРИАН из Никомедии в Вифинии (греч. Άρριανός)

Греческий историк.

Римский гражданин, сделал блестящую карьеру при императоре Адриане: в 121—124 был консулом в Риме, в 131—137 — наместником в Каппадокии . Ок. 140 приехал в Афины , где был архонтом-эпонимом и пританом. В юности слушал в Никополе выступления философа Эпиктета, чье учение изложил в сочинениях «Диатрибы Эпиктета», «Разговоры» и «Руководство». Затем А. написал «Перипл Понта Эвксинского» в форме отчета императору, где содержится описание черноморского побережья. Во время пребывания в Афинах создал самое известное свое произведение «Поход Александра Великого» в 7 книгах. В качестве источников А. привлекает, в частности, записи сподвижников Александра Македонского — Птолемея Лага и Аристобула, письма Александра и придворный дневник. Приложением к этому труду явилось сочинение «Индика» — описание Индии времен похода Александра. В «Индике» А. использует отчет Неарха о мор­ском путешествии от устья Инда до устья Евфрата, «Описание Индии» Мегасфена и «Географию» Эратосфена. Сохранилось сочинение «Об охоте», построенное по образцу одноименного трактата Ксенофонта . От остальных работ А. сохранились лишь фрагменты, главным образом в выписках константинопольского патриарха IX в. Фотия (среди них — «Дела после Александра», «История Парфии», «История Вифинии», «История аланов», «История Сицилии» и др.).

Автор статьи: Ленская В.С.