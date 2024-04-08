5 класс | История Древнего мира

Искусство Древнего Египта

Матье М. Э.

Книга классика отечественной египтологии М.Э. Матье - лучшая и единственная обобщающая работа по древнеегипетскому искусству на русском языкеоткрывающая все периоды его развития. Историю возникновения и развития искусства Древнего Египта можно проследить на огромном протяжении времени – свыше четырех тысяч лет. Уже благодаря одному этому обстоятельству изучение египетского искусства представляет большой интерес, так как мы можем выяснить пути сложения и развития искусства в одном из первых в истории человечества классовых обществ и установить отражение в нем тех изменении, которые происходили в жизни египетского рабовладельческого общества. Египетское искусство – это новый, важный этап после искусства первобытнообщинного строя. Оно ценно конкретным изображением действительности и вниманием к человеку, тем, что оно впервые отразило сложный в своей противоречивости мир классовых отношений.