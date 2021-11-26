ЛУКСОР

ЛУКСОР (араб. Эль-Ук­сур) - го­род в центральной час­ти Егип­та , вы­де­лен в са­мо­сто­ятоятельную администртивную еди­ни­цу (ста­тус му­ха­фа­зы).

Население 488 тысяч человек (2010). Рас­по­ло­жен в сред­нем те­че­нии реки Нил, боль­шей ча­стью на его пра­вом бе­ре­гу. Че­рез Луксор про­хо­дят шос­се Ка­ир - Асу­ан и железнодорожная ма­ги­ст­раль, со­еди­няю­щая се­вер и юг стра­ны. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

В Луксоре (в южной час­ти тер­ри­то­рии древ­них Фив) рас­по­ло­жен храм Амо­на (основная часть - начало 14 - конец 13 века до н. э.). Храм яв­лял­ся ме­стом по­чи­та­ния это­го бо­га в ипо­ста­си бо­же­ст­ва пло­до­ро­дия Аме­не­мо­пе (Аме­не­мо­пе­та) и круп­ней­шим в Древ­нем Егип­те цен­тром куль­та пра­вя­ще­го фа­рао­на. Его ан­самбль вы­тя­нут вдоль восточного бе­ре­га Ни­ла, в на­прав­ле­нии с юга на се­вер, и от­ра­жа­ет сфор­ми­ро­вав­ший­ся в пе­ри­од Но­во­го цар­ст­ва ар­хитектурный ка­нон хра­ма [на од­ной оси рас­по­ло­же­ны пи­лон (вра­та), пе­ри­стиль­ный (ок­ру­жён­ный ко­лон­на­дой) двор, ги­по­стиль­ный (ко­лон­ный) зал и свя­тая свя­тых]. Пер­вые со­ору­же­ния на мес­те ны­неш­не­го хра­ма поя­ви­лись при ца­ри­це Хат­шеп­сут и Тут­мо­се III (15 век до н. э.; не сохранился; их ка­мен­ные бло­ки бы­ли ис­поль­зо­ва­ны при воз­ве­де­нии позд­ней­ших по­стро­ек). Они слу­жи­ли ко­неч­ной точ­кой це­ре­мо­ни­аль­но­го пу­те­ше­ст­вия бар­ки Амо­на-Ра из Кар­на­ка во вре­мя празд­ни­ка Опет (эту функ­цию храм в Луксоре со­хра­нил и в по­сле­дую­щие пе­рио­ды). Са­мая ран­няя, южная часть хра­ма (егип. - Ипет- ре­сет; со­стоя­ла из пор­ти­ка-ги­по­сти­ля, 8-ко­лон­но­го за­ла и различных свя­ти­лищ) воз­ве­де­на Амен­хо­те­пом III и за­тем им же рас­ши­ре­на с се­ве­ра пе­ри­стиль­ным дво­ром (все - 1-я половина 14 века до н. э.; архитектор Амен­хо­теп Млад­ший). При Ту­тан­ха­мо­не и его пре­ем­ни­ках ко вхо­ду во двор бы­ла при­строе­на ог­ра­ни­чен­ная сте­на­ми ко­лон­на­да из 14 ко­лонн, об­ра­зую­щих 2 про­доль­ных ря­да. Рам­сес II (13 век до н. э.) до­ба­вил с се­ве­ра ещё один пе­ри­стиль­ный двор и пи­лон с дву­мя обе­ли­ска­ми (за­пад­ный - ны­не на площади Со­гла­сия в Па­ри­же), а так­же со­еди­нил храм с рас­по­ло­жен­ным к се­ве­ру Кар­на­ком ал­ле­ей сфин­ксов - до­ро­гой для ре­лигиозных про­цес­сий. Хра­мо­вый ан­самбль был бо­га­то ук­ра­шен рель­е­фа­ми и ста­туя­ми (в т. ч. ко­лос­сы Рам­се­са II пе­ред пи­ло­ном и в северном дво­ре). На­чи­ная с эл­ли­ни­стического пе­рио­да он пе­ре­страи­вал­ся (в южной час­ти уст­рое­но свя­ти­ли­ще Алек­сан­д­ра Ма­ке­дон­ско­го ; при рим­ля­нах в 8-ко­лон­ном за­ле от­прав­лял­ся культ им­пе­ра­то­ра; в северном пе­ри­стиль­ном дво­ре по­строе­на копт­ская цер­ковь, позд­нее пе­ре­де­лан­ная в ме­четь). В со­ста­ве па­мят­ни­ков древ­них Фив храм в Луксоре вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Ос­но­ва эко­но­ми­ки Луксора - сфе­ра ус­луг (за­ня­то око­ло по­ло­ви­ны ра­бо­таю­щих). Луксор - круп­ный центр ме­ж­ду­народного ту­риз­ма. Центр сельско-хозяйственного рай­она (в аг­рар­ном про­изводстве за­ня­то 46% ра­бо­таю­щих). Основная куль­ту­ра - са­хар­ный тро­ст­ник, вы­ра­щи­ва­ют так­же пше­ни­цу, ку­ку­ру­зу, фа­соль. При под­держ­ке го­су­дар­ст­ва ве­дёт­ся строи­тель­ст­во те­п­лиц (ово­щи, фрук­ты, цве­ты), жи­вот­но­водческих и пти­це­водческих ферм. Дей­ст­ву­ют несколько не­боль­ших пред­при­ятий по пе­ре­ра­бот­ке сельско-хозяйственной про­дук­ции, про­изводству про­хла­дительных на­пит­ков, та­бач­ных из­де­лий, мою­щих средств, тек­сти­ля, обу­ви, строй­ма­те­риа­лов.

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