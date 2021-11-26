ЕГИПЕТСКОЕ ПИСЬМО
ЕГИПЕТСКОЕ ПИСЬМО - название письменности, фиксировавшей язык древних египтян.
Характеризуется состоянием диграфии - параллельного существования двух своих разновидностей: священного (культового) и общегражданского письма (впервые упоминаются у Геродота в 36-й главе книги «Евтерпа»). Первая ещё в позднюю античность получила наименование «иероглифика» (греч. ἱερογλυφιϰὰ, то есть знаки, высеченные со священными целями; смотри также Иероглиф). Вторая была названа «эпистолографика» (то есть письменные знаки для составления посланий; от греческого ἐπιστολή ‘послание, письмо’ и γράφω ‘писать’); её современное научное обозначение - скоропись (иератика). Эти названия соответствовали собственно египетским: ‘речение бога’ и ‘письмо Дома Жизни’ (два вида священного письма); ‘письмо для переписки’ (обозначение скорописи).
Иероглифика и скоропись сформировались практически одновременно (последняя четверть IV тысячелетия до нашей эры) и развивались параллельно, оказывая взаимное влияние на облик своих графем и принципы орфографии. Знаки египетского письма типологически представляют собой идеограммы - упорядоченный набор знаков, последовательно передающих специфические закономерности и формы египетского языка и при этом визуально описывающих семантику единиц, которым в его структуре соответствуют морфемы. Идеограммы, специализированные для обозначения морфем, называют морфемограммами (для описания египетских знаков термин введён российским исследователем Н.С. Петровским). Между VIII и VII веками до нашей эры произошли существенные графические изменения в скорописи, на её основе последовательно появились так называемые аномальная иератика и демотика - графически чрезвычайно усложнённые формы курсива. В них, наряду с традиционными принципами письма, широко использовалась так называемая новая орфография [силлабическая, по В.М. Мюллеру и У.Ф. Олбрайту; смотри также Силлабическое письмо], которая окончательно сформировалась уже к середине II тысячелетия до н. э. Её знаки графически тождественны идеограммам, но являются фонограммами, передающими сегменты словоформ, представляющих собой сочетания «согласный + неопределённый гласный фон». «Новая орфография» – предшественница всех подлинно фонографических систем средиземноморского ареала (смотри Западносемитское письмо).
С V века до н. э. развивается так называемая энигматика - концептуально усложнённая форма идеографии, не изученная удовлетворительно. Её описание содержится отчасти в «Книге истолкования знаков» (папирус pCarlsberg VII, около III-II веков до н. э.) - этимологикуме (своде знаков священного письма с сакральным толкованием каждого из них) религиозно-философской ориентации, аллюзии на который легли в основу позднеантичных представлений об иероглифике (сочинение египтянина Хораполлона, V век), сохранявшихся в Европе вплоть до эпохи Возрождения (М. Фичино).
Последняя запись на египетском письме (демотике) датируется 452 годом н. э. С IV века египетские христиане перешли на использование графики на основе греческого алфавита, с добавлением нескольких знаков демотики (смотри Коптское письмо, Коптский язык)
«Новая орфография» послужила основой для дешифровки египетского письма [т. н. алфавиты Й.Д. Окерблада и Т. Юнга, на материале Розеттского камня]. Принципы чтения идеографии были продемонстрированы Ж.Ф. Шампольоном в 1822 году при дешифровке имени Рамсеса II на статуях храма ансамбля Абу-Симбел.
Иллюстрации:
Архив БРЭ;
Образец египетского иероглифического письма. Архив БРЭ.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)