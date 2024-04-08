5 класс | История Древнего мира

Загадочные этруски. 1970

Буриан Я. , Моухова Б.

Этрурия — древнее государство в центре Италии, достигшее расцвета еще до возникновения Рима. Впоследствии римляне, желая доказать, что они произошли от богов, постарались изгладить следы этрусков из памяти человечества. Двести лет назад перед изумленным миром предстали великолепные произведения искусства древнего мира, о котором до сих пор почти ничего не известно. Ученым пока не удалось проникнуть в тайну этрусков, но сам ход исследований порой увлекательней изощренного детективного сюжета. О них-то и рассказывается в этой книге.