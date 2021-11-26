ТИТ ТАЦИЙ (лат. Tatius Titus)

Легендарный царь сабинян, правивший в городе Курес.

Тит Таций, по преданию, собрал войско, чтобы отомстить римлянам за похищение сабинянок, и взял штурмом Капитолий (с помощью измены Тарпеи ). После того, как сабинские женщины, взятые римлянами в жены, убедили своих родственников помириться с римлянами, Таций заключил договор с Ромулом, обязавшись править совместно. Соглашение продлилось недолго, так как через 5 лет Таций умер. По одной из версий Тит был убит Ромулом вскоре после того, как предложил ему царствовать совместно (Oros., II, 4, 6). По другой, он погиб во время жертвоприношения в Лавинии, убитый лаврентийцами за то, что отказался удовлетворить их требования по выдаче виновных (из числа его родственников) в гибели их послов (Plut. Rom., 23). Легенда о Тите Тации интерпретировалась по-разному: наиболее известна точка зрения Т. Моммзена о том, что она стала прототипом для истории появления коллегиальной магистратуры. По мнению некоторых историков, это предание может быть отражением латино-сабинского синойкизма VIII в. до н. э., а имя Тита Тация указывает на то, что он мог быть выдуманным эпонимом для одной из древнейших римских триб (тициев).

Исторические источники :

Тит Ливий, История Рима от основания Города;

Плутарх, Жизнеописание Ромула;

Цицерон, О государстве.

Автор статьи: А.В. Васильев