ТИБР (лат. Tiberis)

Главная река Лациума, на которой расположен Рим.

Исток Тибра находится в Апеннинах, близ Тиферна (северо-восток Этрурии). Длина реки составляет 405 км, площадь бассейна ок. 18 000 кв. км. Свое название Тибр, до того называвшийся Альбула (Albula), получил от легендарного девятого царя Альба-Лонги Тиберина Сильвия, утонувшего в этой реке. Юпитер сделал его богом реки, которого также называли Волтурном (Volturnus – лат. быстро текущий, бушующий). Тибр служил границей Этрурии и Умбрии, земель сабинов и Лациума. В него впадало много рек: справа – Клан, слева – Тиния, Клитумн, Нар, Велин, гимела и др.

В 753 г. до н.э. на берегу Тибра в 25 км. от моря был основан Рим. Священный остров, находящийся посреди реки, долгое время служил местом брода, позже там появились мосты. Тибр имел большое значение для снабжения Рима: по нему в город подвозились зерно, лес, камень и другие товары и сырье. Портом Рима стала Остия, затем – Фьюмичино (с I в. н.э.). Остия была также и местом базирования военного флота. По беергам реки располагались богатые сады и виллы знатных римлян. Тибр был включен в канализационную систему Рима (Большая Клоака), что способствовало чистоте города.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев