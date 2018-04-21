Краткий курс истории. Легенды основания Рима 21 апреля 753 года до н. э. является легендарной датой основания Рима Ромулом, которую приводит древнеримский ученый Марк Теренций Варрон. На чтение: 1 минута

21 апреля 753 года до н. э. является легендарной датой основания Рима Ромулом, которую приводит древнеримский ученый Марк Теренций Варрон.

Семь холмов

Археологические данные показывают, что предки древних римлян пришли на Апеннинский полуостров приблизительно в начале II тысячелетия до н. э., с середины тысячелетия они расселялись в нижнем течении реки Тибр. Остатки поселений, из которых вырос собственно Рим, древне́е легендарной даты основания города на несколько столетий. Вероятно, древние поселения, располагавшиеся на знаменитых семи холмах, сначала объединялись в пределах одного холма, затем – между холмами и, в конце концов, образовали город. Этот район был удобным для жизни: судоходная река, в устье которой было месторождение соли; богатые сочной травой луга в низинах; плодородные земли, на которых выращивались бобовые, пшеница и ячмень, лен, виноград и т. д.

Эней

Легенды об основании Рима претерпели влияние культуры древних греков и имеют некоторые различия в повествовании, в зависимости от времени появления и авторства. После покорения римлянами Древней Греции возникла легенда об Энее – герое Троянской войны. Эней – сын Афродиты (Венеры) – был вскормлен горными нимфами. Сумел спастись из Трои с частью троянцев. Из-за происков Геры (богиня – покровительница брака, жена Зевса) попал в Карфаген, где влюбился в его легендарную основательницу – Элиссу (Дидону). Зевс воспрепятствовал их союзу, и Эней был вынужден подчиниться предначертанному – отплыть в Лаций (регион античной Италии), чтобы жениться на Лавинии, дочери местного царя. Дидона покончила с собой, предварительно прокляв Энея (это символизирует неизбежность вражды Карфагена и будущего Рима ). Эней, женившись на Лавинии, положил начало легендарной династии, представителям которой, Ромулу и Рему, будет суждено основать Рим.

Ромул и Рем

Потомок Энея законный царь Нумитор был смещен родным братом Амулием с престола. Нумитора он не убил, зато расправился с племянником, а племянницу, Рею Сильвию, отправил жрицей в храм богини Весты (сестры Геры, также покровительницы семьи). Весталкам запрещалось 30 лет выходить замуж. Однако Рея родила двух близнецов от бога войны Марса (этим римляне подчеркивали свое воинственное отличие от эллинов). Амулий повелел посадить близнецов Ромула и Рема в корзину и отправить плыть по Тибру, но та в итоге прибилась к берегу у холма Палатин. За детьми ухаживали волчица, дятел и чибис, потом маленьких братьев подобрал царский пастух, а когда они выросли, то, узнав тайну своего происхождения, убили двоюродного деда и восстановили на троне Нумитора. Позднее, в поисках места для нового поселения, братья поспорили о том, какой из холмов подходит лучше. Для разрешения спора братья обратились к знамениям. Победил Ромул, предлагавший Палатинский холм. Из-за дальнейшего конфликта Ромул убил Рема, а новому городу дал свое имя – Рим ( лат. Roma).

Обложка: Джованни Паоло Панини «Римское каприччи: Колизей и другие памятники», 1735 год. Художественный музей Индианаполиса, США

Источник: ru.wikipedia.org