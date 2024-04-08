5 класс | История Древнего мира

Кембриджская история Древнего мира. Том 02. Часть 1. История Ближнего Востока и Эгейского региона. Ок. 1800-1380 гг. до н. э. 2020

Льюис Д.-М. , Оствальд М. , Дэвис Дж. - К.

Первая часть второго тома «Кембриджской истории древнего мира» посвящена историческому развитию Ближнего Востока и Эгеиды в период приблизительно с 1800 по 1380 г. до н. э. Книга включает разделы по Месопотамии, Египту, Ирану, Сирии и Палестине, Анатолии, Балканской Греции и островам Эгейского моря, каждый из которых был написан специалистом по соответствующему региону. Столь разнородный материал потребовал объединения усилий представителей разных дисциплин и при работе над русским переводом: был сформирован коллектив переводчиков, в который вошли ассириологи, египтологи и антиковеды, которые постарались внести необходимые уточнения, отражающие изменения в объеме научного знания, произошедшие с момента выхода английского оригинала.