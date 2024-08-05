Зарождение греческой цивилизации. От «темных веков» к архаической революции Древняя Греция стала одним из важнейших источников формирования современной европейской культуры, но долгое время об истоках самой древнегреческой цивилизации было известно крайне мало. Только благодаря открытиям археологов, лингвистов и генетиков XIX–XXI вв. перед нами предстал удивительный мир Крита, Микен, Трои. На чтение: 6 минут

Древняя Греция стала одним из важнейших источников формирования современной европейской культуры, но долгое время об истоках самой древнегреческой цивилизации было известно крайне мало. Только благодаря открытиям археологов, лингвистов и генетиков XIX–XXI вв. перед нами предстал удивительный мир Крита, Микен, Трои.

Море и суша

Главным географическим фактором формирования древнегреческой цивилизации стало Эгейское море. Богатое бухтами, заливами и островами побережье востока Балканского полуострова и запада Малой Азии благоприятствовало раннему развитию мореходства, торговых связей и культурного обмена. Во всей Греции нет места, удаленного от моря более чем на 100 км, а в открытом море – точки, удаленной от суши более чем на 60 км. По этой причине даже примитивные суденышки древних мореплавателей могли двигаться от острова к острову, не теряя из виду землю. По этим островам культура древних цивилизаций Востока продвигалась в Европу.

Юг Балканского полуострова представлял собой горную систему, которая разделяла сушу на отдельные внутренние и прибрежные равнины. Подобная изоляция способствовала сложению множества независимых городов-государств (полисов). Вплоть до македонского завоевания IV века до н.э. Греция, имея общее культурное пространство, оставалась политически раздробленной, лишь изредка объединяясь в крупные союзы под властью Спарты, Афин или Фив.

Средиземноморский климат с жарким и сухим летом, мягкой и влажной зимой давал возможность для выращивания обильного урожая оливок, винограда, овощей, фруктов и злаков. На холмистых равнинах пасли скот, преимущественно овец и коз. Лесистые горные склоны служили источником древесины для строительства домов и кораблей. В совокупности моря с обилием островов, плодородные равнины и горные склоны создали уникальную среду для появления одной из величайших цивилизаций древнего мира.

Истоки

В III тысячелетии до н.э. территорию материковой Греции занимали племена элладской культуры. Именно тогда в Эгейском регионе зародилась металлургия. Наиболее ранние свидетельства выплавки меди находят на Кикладских островах и острове Лемнос. К середине тысячелетия выплавка меди и бронзы распространилась по всей материковой Греции. Считается, что основным догреческим населением Греции являлись пеласги, принадлежавшие к хетто-лувийской группе индоевропейских языков. Впрочем, это мнение оспаривается многими учеными, и вопрос нельзя считать решенным.

Особо важное место на первых этапах древнейшей истории Эгейского региона занимал Кикладский архипелаг. Археологи считают, что он был заселен в конце V тысячелетия до н.э., а в III тысячелетии до н.э. кикладцы достигли высокого уровня мореходства. Они строили парусные корабли с килем и веслами, позволявшие заниматься торговым мореплаванием между Грецией, Критом и Анатолией. Помимо оборудованных портов, археологи нашли на Кикладах укрепленные крепости в глубине островов (Филакопи на Мелосе, Халандриани на Сиросе), что позволяет сделать вывод о не всегда мирной жизни кикладцев.

Крит

Остров Крит расположен в точке пересечения трех континентов – Европы, Азии и Африки, что придавало ему стратегическое значение в древности. Ныне Крит признается изначальным очагом современной европейской цивилизации. На протянувшемся на 250 км с запада на восток острове преобладал преимущественно горный ландшафт. Горные массивы и плоскогорья перемежались плодородными долинами, что позволяло развивать как земледелие, так и животноводство. Удобные гавани и многочисленное население позволили Криту в конце III тысячелетия до н.э. перехватить первенство в морской торговле у кикладцев.

Заселение Крита началось еще в неолите (V тысячелетие до н.э.) выходцами из Азии, а вторая волна переселенцев прибыла из Азии и Африки в IV тысячелетии до н.э. Эти доиндоевропейские народы, известные в современной историографии как минойцы, а в античной традиции как этеокритяне, занимались сельским хозяйством и выпасом скота, пользовались каменными орудиями и жили небольшими общинами.

Под влиянием кикладской культуры в III тысячелетии до н.э. критяне освоили бронзовое литье, каменную архитектуру, более совершенную керамику (на рубеже III и II тысячелетий до н.э. появился гончарный круг), а также «средиземноморскую триаду» сельскохозяйственных культур (пшеница, виноград, оливки), после чего на острове начался настоящий рассвет экономики и культуры.

Минойцы

Догреческое население Крита причисляют к средиземноморской расе, для которой были характерны небольшой рост, темные курчавые волосы, карие глаза. Нам не известно, на каком языке говорили минойцы. Линейное письмо, известное как «тип А» – основной письменный язык минойцев – до сих пор не расшифрован. Этногенез критского населения бронзового века имеет немало белых пятен, но нам известно, что кроме минойцев, составлявших большинство, на Крите жили кидоны, пеласги, анатолийцы.

Концентрация передовой сельскохозяйственной и ремесленной деятельности на ограниченных территориях прибрежных долин в конце эпохи ранней бронзы (около 2000 года до н.э.) привела к стремительному росту экономики и населения, что в свою очередь, послужило предпосылкой к созданию дворцовых комплексов. Около 1900 года до н.э. на Крите образовалась так называемая «дворцовая цивилизация». Дворцы, возникшие на месте старых цитаделей в Кноссе, Маллии, Фесте и других местах, стали центрами государственной власти.

Для старых дворцов характерен высокий уровень строительного мастерства. Дороги к ним были вымощены каменными плитами, под которыми находилась дренажная система. Дворцовый комплекс представлял собой единый архитектурный ансамбль, сформированный вокруг центрального двора и включавший в себя торжественные залы, жилые помещения, святилища, складские сооружения, хранилища и мастерские. Во главе каждого дворца находился свой царь.

Судя по имеющимся сведениям, минойское общество состояло из аристократической верхушки, свободных общинников, ремесленников, мореходов и рабов, однако, в целом, социальная структура сохраняла достаточно архаичный облик. Около 1700 года до н.э. разрушительное землетрясение превратило в руины старые дворцы. Но катастрофа не смогла поменять растущий тренд минойской культуры. На месте разрушенных появились новые дворцы – более крупные, роскошные и монументальные.

Пик расцвета минойской цивилизации пришелся на период с 1700 по 1450 гг. до н.э. На Крите возникло единое государство под властью царей Кносса. Весь остров покрылся сетью мощеных дорог, сходящихся отовсюду к царскому дворцу. Площадь кносского дворцового комплекса превышала 16 000 м2, многие сооружения возвышались на три этажа, число помещений достигало 300. Дворец выполнял одновременно властные, религиозные, промышленные и экономические функции.

Первым монархом, подчинившим своей воле весь Крит, древнегреческие историки называли царя Миноса. С его именем связана легенда о Тесее, Минотавре и лабиринте, имевшая под собой определенную историческую основу: культ быка, невероятно разветвленный дворцовый комплекс, напоминавший лабиринт, ведущую роль Крита в Восточном Средиземноморье в середине II тысячелетия до н.э. Последний аспект известен в истории как талассократия (морское могущество) Миноса. Военные корабли минойцев господствовали на морях к востоку от Сицилии, доходили до Сардинии и Пиренейского полуострова. Многие острова Эгейского моря попали в подчинение критянам – Киклады, Родос, Кифера, Мелос, Кипр.

Гегемония минойского Крита прервалась около 1450 года до н.э., когда грандиозное извержение вулкана на острове Санторин (Фера) вызвало сильнейшее землетрясение и колоссальное цунами. Волны высотой несколько десятков метров обрушились на Крит, а плодородные поля покрыл толстый слой вулканического пепла. Под воздействием губительных сил природы могучая держава пала фактически в один миг.

Ахейцы

Около 2200 года до н.э. с севера Балканского полуострова на его юг начали продвигаться племена ахейцев – одного из индоевропейских народов, положившего начало древнегреческому этносу. Ахейское вторжение сопровождалось вытеснением, покорением и ассимиляцией местных пеласгийских племен. С появлением ахейцев в керамический промысел вошел гончарный круг, а в военное дело – боевая колесница. Ахейцы жили родовыми общинами вокруг главного «племенного города».

В XVII–XVI вв. до н.э. стали складываться ахейские государства на землях Мессении, Арголиды, Фессалии. Повседневная земледельческая жизнь ахейцев проходила на фоне кровавых стычек, династических браков, грабительских походов на сопредельные территории. Известно, что ахейцы поклонялись верховному богу Дию (Зевсу), а также Посейдону, Гермесу, Аполлону, Деметре и прочим, впоследствии составившим сонм олимпийских богов.

Археологи отмечают непосредственное влияние минойского Крита на формирование цивилизации ахейской Греции. После извержения на Санторине в 1450 году до н.э., когда Крит в одночасье пришел в упадок, ахейские царства заняли его место. Наибольшего могущества достигло царство, расположенное в Микенах, чье возвышение началось еще в XVI веке. Поэтому цивилизацию бронзового века, или XV–XIII вв. до н.э., на Балканах называют микенской.

Микенцы

Микенские государства – помимо Микен это Тиринф, Пилос, Афины, Орхомен, Фивы, Иолк и др. – формировались, как и на Крите, вокруг укрепленных поселений аристократических родов, называемых археологами дворцами.

Благодаря расшифровке линейного письма «тип Б» ученым удалось прочесть целый архив деловой документации на глиняных табличках. Из них исследователи узнали о централизованном дворцовом хозяйстве, разветвленном чиновничьем аппарате, кладовых запасах, работорговле, различных сферах экономики, обширных торговых связях. Несмотря на продолжительную гегемонию Микен, где царствовала династия Атридов, Греция на протяжении всего бронзового века представляла собой конгломерат царств разной величины и силы, между которыми то и дело вспыхивали затяжные конфликты, а сами царства сотрясали династические распри.

Греческий эпос сохранил воспоминания о продолжительной вражде в царском доме Кадмидов в Фивах, а археологи подтвердили, что Фивы были преданы огню около 1230 года до н.э. К временам Ахейской Греции восходят значительная часть древнегреческих мифов о подвигах богов, царей и героев, многие из которых имели исторические прототипы, либо возникли как собирательный образ под воздействием исторических событий. Это мифы об аргонавтах, Геракле, Троянской войне и т.д.

В XIII веке до н.э. микенская цивилизация достигла своего пика. Ахейцам принадлежали почти все острова Эгейского моря, поселения на Кипре и Сирийском побережье, следы их пребывания найдены в Италии и на Сицилии. Выстроенные из каменных глыб стены главной микенской цитадели толщиной 6–9 метров и высотой 18 метров олицетворяли мощь и силу ахейцев.

Троянцы

В мировоззрении древних греков классической эпохи особое место занимал величественный эпос о Троянской войне в изложении Гомера. Вкратце эта история выглядит так. Парис, сын троянского царя Приама, похитил прекраснейшую женщину на земле Елену, жену спартанского царя Менелая. Чтобы отомстить за нанесенное оскорбление, царствовавший в Микенах брат Менелая Агамемнон собрал внушительную коалицию греческих правителей. Около 30 прославленных вождей, среди которых выделялись Одиссей, Ахилл, Аякс, Нестор, Патрокл, Диомед и другие, переправились на азиатский берег и осадили Трою.

В течение 10 лет (по античной традиции, 1194–1184 гг. до н.э.) продолжалась осада города, сопровождавшаяся жестокими схватками и поединками героев. Бои Ахилла и Гектора, Диомеда и Энея, Менелая и Париса, битва за корабли, столкновение у городских стен и другие наполнили дни и годы великого противостояния. В итоге к захвату и гибели гордой Трои привела затея хитроумного Одиссея с деревянным конем. Троянцы рассеялись по миру (один из них, Эней, стал легендарным прародителем римлян), а греческие цари вернулись домой, покрытые неувядаемой славой. Эта захватывающая история, увековеченная гением Гомера, долгое время признавалась прекрасной сказкой, пока в XIX веке в дело не вмешались немецкие археологи. В результате раскопок Генриха Шлимана, Вильгельма Дерпфельда, Карла Блегена и Манфреда Корфмана перед нами предстала удивительная история девяти слоев древнего города, или девяти Трой.

Выяснилось, что на месте «Священного Илиона» (один из эпитетов Трои в гомеровской Илиаде) уже до 3000 года до н.э. существовало неолитическое поселение, условно называемое археологами Троя 0. В 3000–2600 гг. до н.э. там располагался городок первой индоевропейской волны, заселившей Анатолию с Балкан (Троя I). С 2600 по 2300 гг. до н.э. появились мощные глинобитные стены, и именно в этом слое Генрих Шлиман нашел свой знаменитый клад, принятый им за золото Приама. Слои Трои III–V (2300–1900 гг. до н.э.) свидетельствуют об упадке города. С 1900 по 1300 гг. до н.э. Троя VI выросла в размерах, получила новые крепкие стены и систему водоснабжения. Этот город погиб во время сильного землетрясения около 1300 года до н.э.

Троя VII-a ассоциируется с городом, разрушенным в Троянскую войну. После разгрома ахейцами славного Илиона его развалины заселили фригийцы (Троя VII-b), но около 900 года до н.э. там жили в основном греки. В античное, эллинистическое и римское время Троя IX считалась довольно крупным городом, который посещали многочисленные путешественники, привлеченные его широкой известностью, а жители гордились своей принадлежностью к легендарным троянцам. Окончательный упадок Трои относят к концу IV – началу V вв. н.э.

Дорийцы

Некоторое время спустя после Троянской войны ахейские дворцовые комплексы оказались разрушены и заброшены в ходе нашествия многочисленных племен с севера Балкан, численность местного населения резко уменьшилась, письменная традиция прервалась, оригинальное искусство захирело, а население вернулось к примитивному образу жизни. Это означало крах ахейской (микенской) цивилизации. Живущие в условиях родоплеменного строя и одетые в шкуры варвары различного этнического происхождения (фракийцы, иллирийцы, греки) нанесли смертельный удар блистательной микенской культуре бронзового века.

Разрозненность ахейских царств, разорительная Троянская война и кровавые междоусобицы по ее окончании стали важнейшей причиной успеха варваров. Уничтожение ахейской аристократии привело к запустению дворцов и, как следствие, к разрушению сложившейся социально-экономической модели общества. После разгрома цитаделей Микен, Пилоса, Тиринфа и др. большая часть варваров ушла обратно на север. На завоеванной территории осталось только племя дорийцев, родственное по языку разгромленным ахейцам. Дорийцы расселились в Лаконике, Арголиде, Мессении, Беотии, Фокиде, на Крите, Родосе. Несколько дорийских колоний появилось на территории Малой Азии.

Дорийцы группировались вокруг племенных полисов. Уникальным дорийским государством стала Спарта. Ее система воспитания, направленная на развитие стойкости и выносливости воинов-граждан, вошла в историю как пример строгой государственной политики. Дорийцы почитали тех же богов, что и другие греческие племена – Зевса, Афину, Аполлона, Посейдона и др. Главными святилищами дорийцев выступали храмы Аполлона в Дельфах, Зевса в Олимпии, Артемиды Орфии в Спарте и т.д.

Архаическая эпоха

Период с XI по IX вв. до н.э. известен как «темные века». Тогда в Греции не было письменности, а социальная структура стала заметно примитивнее. Возрождение Греции и зарождение античной культуры, начавшееся в VIII веке до н.э., историки называют архаической революцией. В течение трех столетий с VIII по VI вв. до н.э. облик греческого общества изменился кардинально. Произошел резкий рост населения, простой и статичный социум темных веков превратился в сложный, динамичный и быстро прогрессирующий организм полисов.

Густонаселенные районы урбанизировались и направляли избыток населения в колонии, число которых превысило 200. Самые известные из них – Массалия, Сиракузы, Византий, Тарент, Сибарис, Кирена, Никея, Кизик, Пантикапей и др. – занимали важное место в экономической и культурной жизни античности. В греческом мире, включая ионийское побережье Малой Азии, заселенном греческим племенем ионийцев, такие города как Афины, Спарта, Коринф, Милет и Эфес превратились в оживленные торговые и промышленные центры с населением во многие тысячи жителей.

Эпохальные перемены произошли в военном деле. Теперь на поле боя властвовали не герои-одиночки и малочисленные царские дружины, а сплоченные жесткой дисциплиной и железным оружием фаланги тяжеловооруженных воинов-гоплитов. Использование греческими полисами кораблей-триер способствовало завоеванию господства на море. Считается, что первые триеры стали строиться мастерами Коринфа в VI веке до н.э. Технический прогресс коснулся не только судостроения, но и металлургии, керамического производства, каменного строительства.

Активизация торговли, прежде всего морской, привела к всплеску внешнеторгового обмена, формированию специализированных рынков хлеба, оливок, вина, керамики. В VII веке до н.э. в оборот вошли чеканные монеты (драхмы), придуманные в Лидийском царстве на западе Малой Азии. Монетная экономика еще сильнее стимулировала производство, обмен, коммерческую инициативу.

Не менее яркие и значительные перемены произошли в древнегреческой культуре. Творчество Гомера и Гесиода предопределило все развитие античной литературы, ионийский и дорический ордеры сформировали эстетику греческой архитектуры, любознательность мудреца Фалеса из Милета – западную философию. Таким образом, архаическая Греция подготовила величие Греции классической.

Источник обложки: Познавательный журнал «Горец»