СКИРОС (др.-греч. Σκῦρος) На чтение: 1 минута

Скирос располагается во Фракийском море (части Эгейского моря), он – самый крупный из островов архипелага Северные Спорады, расположен рядом с Эвбеей. Площадь острова составляет 209 кв. км, высшая точка – 792 м (г. Олимп). Северная часть острова покрыта лесом, южная – голые скалы, есть месторождение железа и золота, охры и цветного мрамора.

Древнейшими жителями Скироса считаются пеласги, карийцы и долоны. Самые древние погребения относятся к раннему геометрическому периоду. На Скиросе, по преданию, Фетида скрывала переодетого в женское платье Ахилла, не желая отправить его под Трою; там от союза Ахилла и Деидамии родился Пирр или Неоптолем. На Скиросе погиб Тесей, сброшенный со скалы царем Ликомедом; там он был и похоронен до тех пор, пока афинский полководец Кимон до н.э. не перевез его останки в Афины. Скирос после этого вошел в состав I Афинского морского союза. Он использовался в качестве одной из основных баз флота, прикрывавшей путь к Геллеспонту. Несмотря на поражение в Пелопоннесской войне, остров остался под контролем Афин. В 322 г. до н.э. Скирос захватили македоняне, в 196 г. до н.э. после II Македонской войны снова отошел Афинам, а вскоре вошел в состав римской провинции Ахайя. В III в. н.э. при Галлиене был разграблен герулами.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев