МИНОЙСКАЯ КУЛЬТУРА
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МИНОЙСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура [середина 4-го тысячелетия - XII век (в основном по XV век) до н. э.] на острове Крит, связанная с древнейшей цивилизацией на территории Европы.
Ранее рассматривалась в рамках эгейской культуры. Открыта в начале XX века А. Эвансом, назвавшим её по имени царя Миноса. Эвансом предложено выделение (в основном на основе смены стилей керамики) в Минойской культуре 3 периодов (ранне-, средне-, позднеминойский) с подразделением на фазы; эта схема (с коррективами) используется большинством исследователей. По другой хронологической системе, предложенной греческим археологом Н. Платоном (основана на наблюдениях над эволюцией архитектурных комплексов), выделяются 4 периода: до-, прото- (ранне-), нео-(ново-), постдворцовый (последворцовый, для Кносса - поздний дворцовый).
В раннеминойский период культура Крита по ряду показателей отставала от соседних культур. В конце периода фиксируется увеличение численности населения, появление крупных посёлков, подъём ремесла, интенсификация дальних связей, в которые были включены Передняя Азия, Египет и другие земли. В орбиту влияния Минойской культуры входят ряд островов Эгейского моря. В среднеминойском периоде (с конца III-го - начала II-го тысячелетия) появляются крупные центры (Кносс, Фест, Маллия и др.), свидетельствующие о формировании государственных образований. На конец среднеминойского периода и начало позднеминойского периода (соответствуют неодворцовому периоду; XVII - середина XV веков) приходятся существенные изменения в структуре культуры и её расцвет. Крит, вероятно, объединяется под главенством Кносса и становится сильнейшей морской державой, на месте старых появляются новые дворцовые комплексы, оформляется сеть сухопутных дорог. Около 1450 года многие центры Минойской культуры гибнут в катастрофе, по-видимому связанной с землетрясениями, синхронными извержению вулкана на острове Санторин. Позднее (около рубежа XV и XIV веков, есть другие датировки) на Крите распространяется микенская культура, что связывают с завоеванием его ахейцами, традиции Минойской культуры затухают.
Общественный строй минойской цивилизации, по крайней мере в новодворцовый период, был основан на эксплуатации сельского населения с участием весьма развитой бюрократической системы. Во главе государства стоял монарх, имевший обширный круг приближённых, некоторые исследователи считают, что его власть имела теократический характер. Выделяется женское божество, вероятно бывшее центральной фигурой пантеона. Важную роль играл, очевидно, бог в образе быка или человека с бычьей головой; культы, связанные с ним, отразились и в греческих мифах о Минотавре. Среди причин расцвета Минойской культуры ряд исследователей называют торговлю оловом, необходимым для получения качественной бронзы, важнейшего материала эпохи. С раннеминойского периода фиксируется появление «колоний» Минойской культуры на Кикладских островах, острове Родос, в районе Милета. Позднее изделия, связанные с Минойской культурой, становятся известны от Месопотамии на востоке до побережья Пиренейского полуострова на западе. В рамках Минойской культуры появилась древнейшая в Европе письменность (смотрите Критское письмо), происходит расцвет архитектуры, фресковой живописи, вазописи, пластических искусств (смотрите в статье Эгейское искусство). Минойская культура оказала существенное влияние на развитие микенской и ряда других культур Восточного Средиземноморья.