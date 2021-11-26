МИКЕНСКАЯ КУЛЬТУРА На чтение: 1 минута

МИКЕНСКАЯ КУЛЬТУРА - ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра позд­не­го брон­зо­во­го ве­ка Восточного Сре­ди­зем­но­мо­рья.

На­зва­на по Ми­ке­нам, важ­ней­ше­му цен­тру микенской культуры и од­но­му из опор­ных па­мят­ни­ков в её изу­че­нии. Ра­нее па­мят­ни­ки микенской культуры рас­смат­ри­ва­лись как позд­ний пе­ри­од эл­лад­ской и других куль­тур в рам­ках эгей­ской куль­ту­ры. Но­вые ис­сле­до­ва­ния оп­ро­вер­га­ют точ­ку зре­ния А. Эван­са и других о микенской культуре как од­ном из от­ветв­ле­ний ми­ной­ской куль­ту­ры . В рам­ках микенской культуры вы­де­ля­ют 3 пе­рио­да (их на­зы­ва­ют так­же позд­не­эл­лад­ски­ми - ПЭ) и бо­лее дроб­ные хро­но­ло­гические под­раз­де­ле­ния.

Микенская культура - от­ра­же­ние куль­ту­ры ря­да не­боль­ших государств. Рас­шиф­ров­ка пись­мен­но­сти (ли­ней­ное пись­мо В, смотрите в статье Крит­ское пись­мо; основная часть до­ку­мен­тов свя­за­на с дея­тель­но­стью цен­тра­ли­зов. хо­зяйств) по­зво­ли­ла ре­кон­ст­руи­ро­вать ряд сто­рон их по­ли­тической, об­щественной, хо­зяйственной жиз­ни (смотрите в статье Гре­ция Древ­няя). Изу­ча­лись го­ро­да с ак­ро­по­ля­ми, ук­ре­п­ле­ния­ми из ка­мен­ных бло­ков, двор­ца­ми (в том числе ме­га­ро­ны, сте­ны с фре­ска­ми) и другие (Ми­ке­ны, Ти­ринф, Пи­лос, Афи­ны Древ­ние , Фи­вы, Ор­хо­мен, Иолк в Фес­са­лии и другие); по­се­ле­ния бо­лее низ­ко­го ран­га. До­ма ря­до­во­го на­се­ле­ния - на ка­мен­ном фун­да­мен­те, из сыр­цо­во­го кир­пи­ча или гли­но­бит­ные, сте­ны не­ред­ко ош­ту­ка­ту­ре­ны. Древ­ней­шие по­гре­бе­ния эли­ты пред­став­ле­ны шахт­ны­ми гроб­ни­ца­ми Ми­кен, Лер­ны и других, позд­нее рас­про­стра­ня­ют­ся то­ло­сы; на­ря­ду с ни­ми су­ще­ст­во­ва­ли вы­се­чен­ные в ска­лах се­мей­ные по­гре­баль­ные ка­ме­ры с дро­мо­сом. Нек­ро­по­ли не­ко­то­рых го­ро­дов за­ни­ма­ли пло­щадь в несколько га. Су­ще­ст­во­ва­ло спе­циа­ли­зированное ре­мес­ло, не­ко­то­рые его ви­ды на­хо­ди­лись под кон­тро­лем государства. Рас­ко­па­ны брон­зо­ли­тей­ные (в том числе с об­шир­ным на­бо­ром ин­ст­ру­мен­тов), гон­чар­ные и другие мас­тер­ские. Гос­под­ство­ва­ли брон­зо­вые ору­дия, ору­жие, есть со­су­ды и так далее. Ке­ра­мическая по­су­да сде­ла­на на кру­ге, фор­мы и рос­пись раз­но­об­раз­ны, не­ко­то­рые да­ти­ру­ют­ся с точ­но­стью до 25-50 лет; на ран­них эта­пах (ПЭ I) силь­ны тра­ди­ции сред­не­эл­лад­ской куль­ту­ры, за­тем (ПЭ II) уве­ли­чи­ва­ет­ся влия­ние крит­ских форм и ор­на­мен­тов, для ПЭ III от­ме­ча­ет­ся наи­боль­шая стан­дар­ти­за­ция. Раз­но­об­раз­на мел­кая ке­ра­мическая пла­сти­ка. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - зем­ле­де­лие, жи­вот­но­вод­ст­во.

Микенская культура сфор­ми­ро­ва­лась в XVII-XVI веках до н. э. и сна­ча­ла за­ни­ма­ла тер­ри­то­рию Пе­ло­пон­не­са, Центр. Гре­ции, Фес­са­лии. К XV-XIII векам от­но­сит­ся рас­цвет микенской культуры. В XV веке она рас­про­стра­ни­лась на Крит, Кик­лад­ские и многие другие ост­ро­ва Эгей­ско­го моря, а за­тем - ши­ре. Ке­ра­ми­ка и другие на­ход­ки микенской культуры по­зво­ля­ют го­во­рить о при­сут­ст­вии её но­си­те­лей на западаном и южном по­бе­режь­ях Ма­лой Азии, ост­ро­вах Ро­дос и Кипр, в ря­де пунк­тов си­ро-фи­ни­кий­ско­го по­бе­ре­жья Сре­ди­зем­но­го моря, Си­ци­лии, Юж. Ита­лии, до Егип­та. Часть из этих на­хо­док сви­де­тель­ст­ву­ют о во­енной экс­пан­сии, в том числе, ве­ро­ят­но, в со­ста­ве на­ро­дов мо­ря; круп­ной во­енной ак­ци­ей, оче­вид­но - но­си­те­лей микенской культуры, бы­ла Тро­ян­ская вой­на. Другие на­ход­ки за пре­де­ла­ми основного ареа­ла микенской культуры свя­за­ны с тор­го­вой дея­тель­но­стью, в ко­то­рой «ми­кен­цы», по-ви­ди­мо­му, сме­ни­ли но­си­те­лей ми­ной­ской куль­ту­ры; не ис­клю­че­на и ко­ло­ни­за­ция. С конца XIII века в «яд­ре» микенской культуры фик­си­ру­ет­ся во­енная не­ста­биль­ность: ре­мон­ти­ру­ют­ся ста­рые и стро­ят­ся но­вые ук­ре­п­ле­ния (в том числе, ве­ро­ят­но, сте­на на Ко­ринф­ском пе­ре­шей­ке) и др. Око­ло ру­бе­жа XIII и XII веков да­ти­ру­ет­ся па­де­ние основных цен­тров микенской культуры, хо­тя её тра­ди­ции про­сле­жи­ва­ют­ся на ря­де по­се­ле­ний на про­тя­же­нии XII века, на­ря­ду с по­сёл­ка­ми при­шель­цев. Боль­шин­ст­во ис­сле­до­ва­те­лей счи­та­ет, что основными но­си­те­ля­ми микенской культуры бы­ли ахей­цы .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)