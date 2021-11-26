ЛЕРОС (др.-греч. Λέρος)
Остров в Эгейском море у берегов Карии.
Лерос находится в Эгейском море, напротив Иасийского (Баргильского) залива, между Патмосом и Калимной. Площадь острова – 74 кв. км, высшая точка – 320 м.
Лерос последовательно населяли карийцы, лелеги, финикийцы и критяне. Позже на Леросе появились дорийцы. В архаическую эпоху остров поддерживает активные торговые и культурные связи с Милетом. На Леросе строится большое святилище Артемиды. Остров входил в состав I Афинского морского союза, затем перешел под контроль Спарты. На Леросе обнаружены следы пребывания Александра Великого и его войска. Неподалеку от него, по словам Плутарха, у острова Фармакуссы, пиратами был захвачен Цезарь.
Позже на острове были построены великолепные христианские церкви.
Жители Лероса слыли в Греции злыми и коварными людьми.
На Леросе родился историк Ферекид.
Автор статьи: А.Д. Пантелеев