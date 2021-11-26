ДОРИЙСКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ (ИЛИ ЗАВОЕВАНИЕ)

Период греческой истории в конце II тыс. до н.э.

Оно протекало в рамках более глобального процесса движения племен и народов, которые пришли с севера и затопили древний мир в конце бронзового века (XIII–XII вв. до н.э.). Их проникновение в цивилизованные страны Средиземноморья вызвало катастрофу и привело к гибели блестящий крито-микенский мир. Таким образом, дорийское нашествие – лишь часть той сложной мозаики, которая перекроила и по-новому перемешала страны и народы в конце II-го тыс. до н.э. В этом отношении приход дорийцев нельзя считать чисто греческим феноменом. Детально реконструировать процесс переселения дорийцев в Пелопоннес и на Крит невозможно. В современной науке подчас оспаривается даже сама возможность такого переселения, но чаще споры ведутся вокруг его характера.

Вопреки античной традиции, для которой переселение дорийцев – это бесспорно военная кампания, выдвигалась теория, согласно которой дорийцы появились на территории Пелопоннеса спустя столетие после гибели микенской цивилизации и заняли давно уже пустующие земли. В этой теории момент завоевания вовсе отсутствовал. Было лишь «медленное просачивание» отдельных дорийских племен на новые земли. Теория эта основывалась исключительно на данных археологии. Дело в том, что микенские дворцы погибают в конце XIII – начале XII в. до н.э., а древнейшая раннегеометрическая керамика дорийцев относится уже к XI в. до н.э. «Все это лишает дорийское переселение хронологической определенности и заставляет прийти к выводу, что переселение это не являлось единовременным нашествием вражеского племени, а представляло собой длительное движение, продолжавшееся с некоторыми интервалами… Приход дорийцев и упадок микенской культуры не стоят в прямой причинно-следственной связи…, хотя, конечно, дорийцы ускорили угасание микенской цивилизации» (А.И. Зайков. С. 21).

В предании самое древнее упоминание о дорийском переселении встречается у Тиртея (Tyrt., fr. 2 Diehl3). Он говорит о нем очень кратко как о событии, всем хорошо известном. Античная традиция считала всех дорийцев выходцами из маленькой горной области, расположенной в средней Греции, – Дориды. Спартанцы всегда чтили Дориду как свою метрополию. В исторический период все дорийцы, населявшие Пелопоннес, Крит, Великую Грецию , сохраняли представление о каком-то родственном отношении между собой.

Они говорили на дорийском диалекте, правда, имевшем свои особенности в каждом полисе. У большинства из них засвидетельствовано деление на три дорийские филы — динамов, памфилов и гиллеев. Античная традиция обычно говорит о дорийском переселении как о возвращении Гераклидов , которые возглавили поход дорийцев в Пелопоннес, где они завоевали Мессению, Арголиду и Лаконию. Самым могущественным дорийским государством на территории Пелопоннеса стала Спарта , которая сперва захватила всю Лаконию (XI–IX вв. до н.э.), а позже, в ходе Мессенских войн (VIII и VII вв. до н.э.), – Мессению, став самым обширным (по своей территории) дорийским государством.

Исторические источники :

Страбон. География, VIII кн.;

Павсаний. Описание Эллады, III кн.

Автор статьи: Л.Г. Печатнова