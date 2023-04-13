Дорийские греки и начало железного века Некоторое время спустя после Троянской войны ахейские дворцовые комплексы оказались разрушены и заброшены в ходе нашествия многочисленных племен с севера Балкан, численность местного населения резко уменьшилась, письменная традиция прервалась, оригинальное искусство захирело, а население вернулось к примитивному образу жизни.

Дорийцы

Некоторое время спустя после Троянской войны ахейские дворцовые комплексы оказались разрушены и заброшены в ходе нашествия многочисленных племен с севера Балкан, численность местного населения резко уменьшилась, письменная традиция прервалась, оригинальное искусство захирело, а население вернулось к примитивному образу жизни. Это означало крах ахейской (микенской) цивилизации. Живущие в условиях родоплеменного строя и одетые в шкуры варвары различного этнического происхождения (фракийцы, иллирийцы, греки) нанесли смертельный удар блистательной микенской культуре бронзового века.

Разрозненность ахейских царств, разорительная Троянская война и кровавые междоусобицы по ее окончании стали важнейшей причиной успеха варваров. Уничтожение ахейской аристократии привело к запустению дворцов и, как следствие, к разрушению сложившейся социально-экономической модели общества. После разгрома цитаделей Микен, Пилоса, Тиринфа и др. большая часть варваров ушла обратно на север. На завоеванной территории осталось только племя дорийцев, родственное по языку разгромленным ахейцам. Дорийцы расселились в Лаконике, Арголиде, Мессении, Беотии, Фокиде, на Крите, Родосе. Несколько дорийских колоний появилось на территории Малой Азии.

Дорийцы группировались вокруг племенных полисов. Уникальным дорийским государством стала Спарта. Ее система воспитания, направленная на развитие стойкости и выносливости воинов-граждан, вошла в историю как пример строгой государственной политики. Дорийцы почитали тех же богов, что и другие греческие племена – Зевса, Афину, Аполлона, Посейдона и др. Главными святилищами дорийцев выступали храмы Аполлона в Дельфах, Зевса в Олимпии, Артемиды Орфии в Спарте и т.д.

Архаическая эпоха

Период с XI по IX вв. до н.э. известен как «темные века». Тогда в Греции не было письменности, а социальная структура стала заметно примитивнее. Возрождение Греции и зарождение античной культуры, начавшееся в VIII веке до н.э., историки называют архаической революцией. В течение трех столетий с VIII по VI вв. до н.э. облик греческого общества изменился кардинально. Произошел резкий рост населения, простой и статичный социум темных веков превратился в сложный, динамичный и быстро прогрессирующий организм полисов.

Густонаселенные районы урбанизировались и направляли избыток населения в колонии, число которых превысило 200. Самые известные из них – Массалия, Сиракузы, Византий, Тарент, Сибарис, Кирена, Никея, Кизик, Пантикапей и др. – занимали важное место в экономической и культурной жизни античности. В греческом мире, включая ионийское побережье Малой Азии, заселенном греческим племенем ионийцев, такие города как Афины, Спарта, Коринф, Милет и Эфес превратились в оживленные торговые и промышленные центры с населением во многие тысячи жителей.

Эпохальные перемены произошли в военном деле. Теперь на поле боя властвовали не герои-одиночки и малочисленные царские дружины, а сплоченные жесткой дисциплиной и железным оружием фаланги тяжеловооруженных воинов-гоплитов. Использование греческими полисами кораблей-триер способствовало завоеванию господства на море. Считается, что первые триеры стали строиться мастерами Коринфа в VI веке до н.э. Технический прогресс коснулся не только судостроения, но и металлургии, керамического производства, каменного строительства.

Активизация торговли, прежде всего морской, привела к всплеску внешнеторгового обмена, формированию специализированных рынков хлеба, оливок, вина, керамики. В VII веке до н.э. в оборот вошли чеканные монеты (драхмы), придуманные в Лидийском царстве на западе Малой Азии. Монетная экономика еще сильнее стимулировала производство, обмен, коммерческую инициативу.

Не менее яркие и значительные перемены произошли в древнегреческой культуре. Творчество Гомера и Гесиода предопределило все развитие античной литературы, ионийский и дорический ордеры сформировали эстетику греческой архитектуры, любознательность мудреца Фалеса из Милета – западную философию. Таким образом, архаическая Греция подготовила величие Греции классической.

Все материалы цикла древнейшей истории Греции вы найдете под заголовками:

Откуда началась Греция: Кикладская цивилизация

Крит и минойцы

Ахейцы, Микенцы и Троянцы - народы Илиады

Дорийские греки и начало железного века