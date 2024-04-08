5 класс | История Древнего мира

Искусство Древней Греции. 1972

Виппер Б.

«Искусство Древней Греции» — не только лекционный курс: это одновременно глубоко содержательная, проникнутая единством замысла, прекрасно читающаяся книга. В ней мы находим яркое, часто оригинальное освещение многих и многих памятников древнегреческого искусства (в том числе и менее изученных)— высокие образцы анализа художественных произведений, в котором так силен был Б. Р. Виппер, при смелом и обоснованном вмешательстве в спорные вопросы атрибуции, интерпретации, генезиса художественных форм. Опираясь на опыт мировой науки, не стесняясь необходимой полемикой, Б. Р. Виппер в итоге дает свою концепцию общего развития искусства Древней Греции от его истоков, от генетических связей с крито-микенской культурой до эпохи эллинизма.