ЯБЛОКО РАЗДОРА (лат. malum Discordiae)

В древнегреческой мифологии яблоко, подброшенное богиней вражды Эридой во время пира богов, что вызвало цепь событий, приведших к Троянской войне.

Этот сюжет связан с преданиями о причинах и поводах Троянской войны. Эрида, которую не пригласили на свадьбу Фетиды и Пелея (будущих родителей Ахилла), где присутствовали все боги, подбросила на стол пирующих золотое яблоко с надписью «Прекраснейшей» (др.-греч. καλλίστῃ). Некоторые античные писатели считали его яблоком из сада Гесперид . Из-за того, кому предназначалось это яблоко, начался спор между богинями Афиной, Герой и Афродитой. Зевс, не желая разрешать этот спор, предал его на суд Париса (которого Гомер называет и Александром), сын царя Трои Приама. Каждая из богинь предлагала Парису награду за соответствующее решение; он выбрал Афродиту, которая пообещала ему любовь прекраснейшей из женщин – Елены, жены царя Спарты Менелая – и помогла ему похитить ее. Эти события послужили непосредственным поводом к Троянской войне (Apollod. Epit., III, 1-2; Hyg. Fab., 92).

В античной литературе выражение «яблоко раздора» (лат. malum Discordiae) впервые было употреблена римским историком Юстином во II в. н.э. (XII, 15; XVI, 3). Дискордия (лат. Discordia «спор», «раздор») – римское соответствие греческой богини вражды Эриды.

В современной языке фразеологизм «яблоко раздора» означает незначительное событие, провоцирующий непредсказуемые, масштабные последствия, шире – причину спора или предмет вражды.

Иллюстрации :

1. Золотое яблоко раздора. Картина Я. Йорданса. 1633. Мадрид. Музей Прадо;

2. Дискордия выбирает яблоко раздора в саду Гесперид. Картина У. Тернера. Ок. 1806. Лондон, Тейт Британ.

Автор статьи: О.В. Кулишова