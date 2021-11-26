СИНЕДРИОН (др.-греч. συνέδριον ‒ совет, собрание, от σύνεδρος ‒ «вместе сидящий»)

Совет, возглавляющий какое-либо религиозное или политическое образование.

1. В Греции совет, возглавляющий какое-либо религиозное или политическое образование. Древнейшим в Греции являлся синедрион Пилейско-дельфийской амфиктионии, в руках которого находилось все управление этим священным союзом. В состав его входили как религиозные представители племен (гиеромнемоны), обладавшие правом голоса, так и политические представители отдельных полисов (пилагоры). Синедрионами назывались и чисто политические объединения. Так, верховным органом Второго афинского морского союза (378–338 гг. до н.э.) являлся синедрион, который был выборным (один полис – один голос) и заседал в Афинах. В Коринфском союзе (создан в 338/7 г. до н.э.) «синедрионом эллинов» назывался конгресс представителей союзников, собиравшийся в Коринфе . В Этолийском союзе (III в. до н.э.) так назывался союзный совет, состоящий из представителей отдельных городов (т.н. синедров) и являвшийся высшим правительственным органом федерации.

2. В древней Иудее аристократический совет старейшин, выполнявший функции не только высшего религиозного учреждения, но и являвшийся также высшим политическим и судебным органом. Великий синедрион находился в Иерусалиме и состоял из 71 члена под председательством первосвященника. Местом собрания был особый зал при Иерусалимском храме. Решения синедриона были обязательны для всех жителей Иудеи, включая царей. После покорения Иудеи римлянами власть синедриона была ограничена, он больше не мог участвовать в управлении государством, но по-прежнему оставался высшим религиозным судом и толкователем Писания. Синедрион мог выносить смертные приговоры, но на исполнение их требовалось согласие римских прокураторов. Согласно Евангелиям, Иисус Христос был осужден на смерть по приказу синедриона и этот приговор был утвержден прокуратором Иудеи Понтием Пилатом. После разгрома восстания Бар-Кохбы в 135 г. н.э. синедрион переместился в Галилею . Римляне положили конец деятельности синедриона около 425 г. н.э.

Иллюстрации :

1. Заседание Великого Синедриона. Иллюстрация в американской энциклопедии 1883. Члены синедриона сидели так, чтобы председатель мог видеть всех.

2. Джотто. Христос перед первосвященником Каиафой в синедрионе. 1305. Фреска. Капелла Скровеньи. Падуя.

Автор статьи: Л.Г. Печатнова