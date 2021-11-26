ПИФИЙСКИЕ ИГРЫ (др.- греч. Πύθια)

Один из панэллинских праздников , посвященный Аполлону в Дельфах.

Пифийские игры проводились каждые четыре года в месяц Букатий Дельфийского календаря, в конце августа - начале сентября. Они были вторыми по значимости и популярности в Элладе после Олимпийских игр . С давних времен в Дельфах было состязание кифаредов, которые исполняли пеан в честь бога. После Первой священной войны амфиктионы (представители 12 греческих племен) установили ещё состязания в беге, борьбе, гонки колесниц. В 586 г. до н.э. (по Павсанию) или в 582/1 г. до н.э. (по Аристотелю) ценные награды были заменены венками из листьев лавра и игры превратились в общеэллинские. Название празднику, как утверждает Страбон, также было дано амфиктионами. Скорее всего, как и Олимпийские, Немейские и Истмийские игры, Пифийские игры были названы по месту, где проводились состязания. Первоначальным названием места, вероятно, было не Дельфы, а Пифо (Пифон). Название же местности древние связывали с преданием о борьбе Аполлона со змеем. Со временем предание, объяснявшее название местности, стало легендой нового праздника. В пеанах и пифйском номосе, мелодии, своего рода каноне, созданном Саккадом из Аргоса (VII в. до н.э.) для игры на флейте на Пифиях, рассказывалось о борьбе Аполлона со змеем. В первый день праздника торжественная процессия направлялась от Кастальского источника, где все паломники совершали омовение, к святилищу Аполлона. Когда начинались состязания, в источниках нет ясных указаний, также неизвестна их последовательность. Предположительно игры шли от 6 до 8 дней. Древнейшим состязанием и, вероятно, проводившимся первым, было исполнение пеана в честь Аполлона в сопровождении кифары. Павсаний (X, 7, 2) сообщает, что “первым одержал победу в пении Хрисофемид с Крита, сын Карманора, который, по преданию, очистил Аполлона от убийства. После Хрисофемида, говорят, победил в искусстве пения Филаммон и затем сын его Фамирид”. Фамирид, Фамира или Тамирий,- легендарный фракийский певец, осмелившийся вызвать на состязание самих Муз , которые наказали его слепотой и сделали так, что он забыл свое искусство. Вскоре после учреждения Пифий стали проводить состязания в пении под флейту, а в восьмую пифаиду добавили игру на одних струнах кифары без пения. После мусических агонов проводились атлетические состязания и гонки колесниц.

Исторические источники:

Аполлодор, I;

Павсаний. X, 7, 2, 5; 8, 7;9, 2;

Пиндар. Пифийские песни;

Страбон. IX, 3,10.

Автор статьи: А.Б. Шарнина