НОК

Ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра ран­не­го же­лез­но­го ве­ка [ок. 5 в. до н. э. (по не­ко­то­рым оцен­кам, ра­нее) – 3 в. н. э.] в ме­ж­ду­ре­чье Ни­ге­ра и его ле­во­го при­то­ка Бе­нуэ, а так­же чуть юж­нее.

Осн. зо­на – от пла­то Джос, по­ло­сой на юг, до ле­во­бе­ре­жья Бе­нуэ. На­зва­на по на­ход­кам (с 1943; в др. мес­тах из­вест­ны и ра­нее) близ совр. дер. Нок (штат Пла­то, Ни­ге­рия), зна­чение ко­то­рых оце­нил брит. ар­хео­лог Б. Фэгг. Боль­шин­ст­во на­хо­док сде­ла­ны слу­чай­но или без на­дёж­но­го стра­ти­гра­фич. кон­тек­ста. Ха­рак­тер­ны не­боль­шие по­строй­ки из пле­тё­ных пруть­ев, об­ма­зан­ные гли­ной; сле­ды ме­тал­лур­гии (2-ка­мер­ные гор­ны, шла­ки, гли­ня­ные со­пла), древ­ней­шей в ре­гио­не и од­ной из древ­ней­ших в Аф­ри­ке юж­нее Са­ха­ры (не позд­нее 4 в. до н. э.). Най­де­ны: леп­ная тол­сто­стен­ная, хо­ро­шо обож­жён­ная ке­ра­ми­ка – ча­ши с реб­ри­стой внутр. по­верх­но­стью, ша­ро­вид­ные горш­ки с ото­гну­тым вен­чи­ком, под­став­ки; же­лез­ные то­по­ры (по­вто­ря­ют фор­му ка­мен­ных), но­жи и др.; ка­мен­ные то­по­ры (в т. ч. шли­фо­ван­ные), мо­ло­ты, тёс­ла, на­ко­неч­ни­ки стрел, зер­но­тёр­ки и др., а так­же бу­сы из оло­ва и квар­ца, про­кол­ки из квар­ца для ушей, но­са, губ; то­чиль­ные кам­ни для из­го­тов­ле­ния ка­мен­ных ук­ра­ше­ний. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва – зем­ле­де­лие, в т. ч. воз­де­лы­ва­ние мас­лич­ной паль­мы. Осо­бую из­вест­ность Н. при­нес­ли тер­ра­ко­то­вые ста­ту­эт­ки (выс. от не­сколь­ких см до поч­ти че­ло­ве­че­ско­го рос­та, ок. 1,2 м) – древ­ней­шие в Тро­пич. Аф­ри­ке, но при­над­ле­жа­щие впол­не сфор­ми­ро­вав­ше­му­ся сти­лю. Для та­ких ста­ту­эток ха­рак­тер­ны гла­за со зрач­ком, мо­де­ли­ро­ван­ным глу­бо­ким уг­луб­ле­ни­ем, со спрям­лён­ным верх­ним и под­тре­уголь­ным ниж­ним ве­ком; не­про­пор­цио­наль­но круп­ные го­ло­вы. В осн. изо­бра­же­ния лю­дей (яр­ко вы­ра­жен­ные нег­рои­ды), мно­гие – со слож­ны­ми при­чёс­ка­ми, го­лов­ны­ми убо­ра­ми; есть – в тка­ной, в т. ч. слож­но дра­пи­ро­ван­ной, оде­ж­де; с обиль­ны­ми шей­ны­ми и на­руч­ны­ми ук­ра­ше­ния­ми; не­ко­то­рые че­ре­па, воз­мож­но, име­ли ис­кус­ст­вен­ную де­фор­ма­цию. Из­вест­ны фи­гу­ры муж­чин с то­по­ра­ми на пле­чах, всад­ни­ка, жи­вот­ных. Су­дя по на­ход­кам круп­ных фи­гур на та­бу­ре­тах, по­ли­тич. ор­га­ни­за­ция но­си­те­лей Н., по мень­шей ме­ре, во­ж­де­ст­во. Ис­то­ки Н. – не­яс­ны; её эле­мен­ты (в осн. по изо­бра­же­ни­ям) про­сле­жи­ва­ют в ря­де бо­лее позд­них куль­тур Тро­пич. Аф­ри­ки, в т. ч. на тер­ри­то­рии Ни­ге­ра, вплоть до со­вре­мен­ных, но не­по­сред­ст­вен­ная пре­ем­ст­вен­ность ни од­ной из них от Н. не до­ка­за­на.

Автор статьи: С. Я. Бер­зи­на.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)