НОК
Археологическая культура раннего железного века [ок. 5 в. до н. э. (по некоторым оценкам, ранее) – 3 в. н. э.] в междуречье Нигера и его левого притока Бенуэ, а также чуть южнее.
Осн. зона – от плато Джос, полосой на юг, до левобережья Бенуэ. Названа по находкам (с 1943; в др. местах известны и ранее) близ совр. дер. Нок (штат Плато, Нигерия), значение которых оценил брит. археолог Б. Фэгг. Большинство находок сделаны случайно или без надёжного стратиграфич. контекста. Характерны небольшие постройки из плетёных прутьев, обмазанные глиной; следы металлургии (2-камерные горны, шлаки, глиняные сопла), древнейшей в регионе и одной из древнейших в Африке южнее Сахары (не позднее 4 в. до н. э.). Найдены: лепная толстостенная, хорошо обожжённая керамика – чаши с ребристой внутр. поверхностью, шаровидные горшки с отогнутым венчиком, подставки; железные топоры (повторяют форму каменных), ножи и др.; каменные топоры (в т. ч. шлифованные), молоты, тёсла, наконечники стрел, зернотёрки и др., а также бусы из олова и кварца, проколки из кварца для ушей, носа, губ; точильные камни для изготовления каменных украшений. В основе хозяйства – земледелие, в т. ч. возделывание масличной пальмы. Особую известность Н. принесли терракотовые статуэтки (выс. от нескольких см до почти человеческого роста, ок. 1,2 м) – древнейшие в Тропич. Африке, но принадлежащие вполне сформировавшемуся стилю. Для таких статуэток характерны глаза со зрачком, моделированным глубоким углублением, со спрямлённым верхним и подтреугольным нижним веком; непропорционально крупные головы. В осн. изображения людей (ярко выраженные негроиды), многие – со сложными причёсками, головными уборами; есть – в тканой, в т. ч. сложно драпированной, одежде; с обильными шейными и наручными украшениями; некоторые черепа, возможно, имели искусственную деформацию. Известны фигуры мужчин с топорами на плечах, всадника, животных. Судя по находкам крупных фигур на табуретах, политич. организация носителей Н., по меньшей мере, вождество. Истоки Н. – неясны; её элементы (в осн. по изображениям) прослеживают в ряде более поздних культур Тропич. Африки, в т. ч. на территории Нигера, вплоть до современных, но непосредственная преемственность ни одной из них от Н. не доказана.
Автор статьи: С. Я. Берзина.