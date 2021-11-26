ОРФ, ОРТ, ОРТР (др.-греч. Ὄρθος, Ὄρθρος)

В древнегреческой мифологии двуглавый пес великана Гериона .

Орф – порождение Ехидны и Тифона , как лернейская гидра и Кербер – страж Аида (Hesiod. Theog., 306-313; Apollod., II, 4, 10 ). По одной из версий мифа, от Орфа Эхидна (или Химера, или Кето) родила немейского льва и фикс (сфинкс) (Hesiod. Theog., 326-327). Кроме двух собачьих голов, некоторые авторы добавляют Орфу еще семь змеиных. Вместе с пастухом Эвритионом Орф сторожил Герионовы стада (Пиндар говорит о нескольких псах, см: Isthm., I, 13). Орф был убит Гераклом , когда герой уводил коров Гериона (Hesiod. Theog., 289-294), совершая свой десятый подвиг. Этот сюжет широко представлен в вазописи.

Иллюстрация:

Орф у ног Гериона и Геракла. Сторона А аттического краснофигурного килика из Вульчи. 510-500 гг. до н.э. Мюнхен, Государственное античное собрание.

Автор статьи: О.В. Кулишова