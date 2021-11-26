МЕАНДР

МЕАНДР - тип геометрического орнамента .

Име­ет вид бор­дю­ра или сет­ки из мо­ти­вов, об­ра­зо­ван­ных из­ло­ман­ной под пря­мым уг­лом ли­ни­ей (ро­зет­ка, по­стро­ен­ная по то­му же прин­ци­пу, - сва­сти­ка).

Встре­ча­ет­ся с па­лео­лита (кос­тя­ные из­де­лия с Ме­зин­ской сто­ян­ки Дес­нин­ско­го па­лео­ли­та и другие), был ши­ро­ко рас­про­стра­нён в эпо­хи не­о­ли­та , брон­зо­во­го и же­лез­но­го ве­ков. Наи­бо­лее упот­ре­би­те­лен в искусстве Древ­ней Гре­ции и Древ­не­го Ри­ма : ис­поль­зо­вал­ся в рос­пи­си ке­ра­ми­ки, в ар­хитектурном де­ко­ре, в на­поль­ных мо­заи­ках и т. д.

Меандр был по­пу­ля­рен в ар­хи­тек­ту­ре и де­ко­ра­тив­ном искусстве клас­си­циз­ма, не­оклас­си­циз­ма, ар де­ко.

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