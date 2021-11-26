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МЕАНДР
МЕАНДР - тип геометрического орнамента.
Имеет вид бордюра или сетки из мотивов, образованных изломанной под прямым углом линией (розетка, построенная по тому же принципу, - свастика).
Встречается с палеолита (костяные изделия с Мезинской стоянки Деснинского палеолита и другие), был широко распространён в эпохи неолита, бронзового и железного веков. Наиболее употребителен в искусстве Древней Греции и Древнего Рима: использовался в росписи керамики, в архитектурном декоре, в напольных мозаиках и т. д.
Меандр был популярен в архитектуре и декоративном искусстве классицизма, неоклассицизма, ар деко.
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