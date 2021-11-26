ЛАТИНСКАЯ АНТОЛОГИЯ (лат. Anthologia Latina)

Сборник позднеантичных латинских стихов, опубликованных А. Ризе в 1869-1879 гг.

Это собрание не составляет единого корпуса, сформировавшегося в античности, в отличие от Греческой антологии , и похоже на Poetae Latini minores. В ее состав входят эпиграммы, загадки, эпитафии, афоризмы, панегирики. Бóльшую часть «Антологии» составляют стихи, содержащиеся в Салмазианском кодексе (Codex Salmasianus; VIII-IX вв.). Всего он содержит 375 стихотворений, собранных в Северной Африке в V-VI вв., возможно, при дворе вандальского короля Тразамунда (496-523 гг.). Кроме того, в нее включены еще одна африканская коллекция эпиграмм, вергилиевы центоны, 100 загадок Симфозия и другие произведения. В состав «Антологии» входят стихи Луксория, Флавия Феликса, Флорентина, Симфозия, Короната, Немезиана, Анния Флора и других поэтов. Особого внимания заслуживает анонимное стихотворение «Ночное празднование Венеры» (Pervigilium Veneris) из 93 стихов (ок. IV в.). Это гимн для апрельского праздника в честь Венеры, справлявшегося в течение трех ночей, в котором безымянный автор славит могущество богини любви и пробуждающуюся цветущую природу. Гимн разбит на строфы разной величины, которые заканчиваются рефреном «Пусть полюбит нелюбивший, кто любил, пусть любит вновь».

Издания и переводы :

Anthologia Latina sive poesis Latinae supplementum. Pars prior: Carmina in codicibus scripta, recensuit Alexander Riese. Partes I-II. 2 ed. Lipsiae, 1894, 1906;

Поэты «Латинской антологии» / Пер. М. Л. Гаспарова, Ю. Ф. Шульца и др. М., 2003.

Библиография по отдельным стихам :

Schaller D., Könsgen E. Initia carminum Latinorum saeculo undecimo antiquorum. Bibliographisches Repertorium für die lateinische dichtung der Antike und des früheren Mittelalters Göttingen, 1977.