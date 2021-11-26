КСЕНОФАН ИЗ КОЛОФОНА (др.-греч. Ξενοφάνης ὁ Κολοφώνιος)

Древнегреческий поэт и философ.

После покорения малоазийских полисов Гарпагом (540 г. до н.э.) покинул родной город и много странствовал, пока не осел в Элее. Ряд свидетельств изображает Ксенофана основателем элейской школы философии, однако есть и взгляд на Ксенофана как на одиночку. Традиция рисует его рапсодом, но скорее он был странствующим учителем мудрости, который своими этическими и гносеологическими установками напоминает софистов V в. до н.э. Основное произведение Ксенофана – «Силлы» в 5 книгах, направленные против поэтов и философов, прежде всего против Гомера и Гесиода и их антропоморфизма: он утверждал, что эти поэты приписали богам все самое худшее, что есть у людей. Люди представляют богов по своему образу и подобию, если бы богов придумали лошади или быки, то они были бы у них с рогами и копытами. Античному политеизму Ксенофан противопоставляет учение о едином боге, не похожим на людей ни телом, ни разумом, который «весь целиком видит, весь целиком мыслит, весь целиком слышит», правит миром силой ума и вечно неподвижен. Аристотель и Феофраст утверждают, что Ксенофан отождествлял своего бога с универсумом, таким образом, он – пантеист. По Ксенофану полным знанием обладает только бог, а человек не выходит за пределы субъективного мнения; этот тезис сделал его предтечей античного скептицизма.

Издания фрагментов :

Senofane. Testimonianze e Frammenti. Testo greco a fronte / Ed. Mario Untersteiner. Milano, Bompiani 2008;

Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1 / Пер. А. В. Лебедева. М., 1989.

Иллюстрация :

Ксенофан. Гравюра. XVII в.