КОЙНЭ (др.-греч. κοινή «общий (язык)»)

Единый общеэллинский язык, существовавший во множестве диалектов.

Древние греки были рассеяны географически и раздроблены политически. Но уже с VIII в. до н.э. эллины стали осознавать себя единым народом. Важнейшим фактором, определявшим это общеэллинское единство, был единый язык. Однако он существовал во множестве диалектов. Среди них выделялись дорийский, эолийский, ионийский и аттический (вариант ионийского) диалекты. К IV в. до н.э. политические, экономические и культурные связи между полисами укрепились и большое распространение получила некая «усредненная» форма греческого языка. Она сложилась на основе аттического диалекта, имевшего богатую литературную традицию, но вернулась в некоторых чертах к ионийскому наречию. С другой стороны, сужались области распространения эолийского и дорийского диалектов. В развитии литературного языка эти диалекты уже не играли большой роли. Одновременно происходили изменения и в самом древнегреческом языке. Особенно большое распространение и развитие койнэ получило в эпоху эллинизма. На территориях бывшей державы Александра Македонского, в эллинистических монархиях существовали различные варианты койнэ. Аристотель находился уже на грани эллинизма и считается одним из первых авторов, кто писал на койнэ. Разные варианты койнэ представляют произведения историка Полибия (II в.), родом из Коринфа, Диодора Сицилийского (I в. до н.э.) и философа Эпиктета , происходившего из Фригии, но бывшего рабом, а потом вольноотпущенником в Риме (I – II вв. н.э.). На их язык влияла как родина, так и Рим, в котором все они бывали в разные периоды своей жизни. При многообразных формах разговорного койнэ, язык литературный опирался на школьную аттическую прозу, но с некоторыми изменениями в интересах многочисленной ионийской диаспоры. Определенные особенности имел язык Септуагинты (III в. до н.э.), так как это был перевод с древнееврейского языка, который оказал влияние и на лексику (гебраизмы) и на синтаксис.