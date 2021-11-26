КАЛОКАГАТИЯ (др.-греч. καλοκἀγαθία, καλός καὶ ἀγαθός)

Греческий идеал, гармоничное сочетание физических и нравственных достоинств: καλός – «прекрасный» (чаще о наружной красоте, но также и о внутренней), ἀγαθός – «хороший» в смысле «добрый, благородный, порядочный».

Этот идеал имел аристократическое происхождение, был тесно связан с аристократической ἀρετή («доблесть, добродетель, достоинство – физическое и нравственное», то же, что лат. virtus) и подразумевал совершенство телесного и духовно-нравственного облика, т.е. соединение красоты, мужества, благородства, военной доблести и разумности. В классической Греции калокагатия стала одновременно этическим, эстетическим, социально-политическим, философским и педагогическим идеалом. Она лежала в основе греческой пайдейи – системы воспитания, а софисты добавили в калокагатию обязательные ученость и образованность, придав гармонии души и тела окончательную завершенность.

Для Ксенофонта , который, как и другие греческие авторы, размышлял о калокагатии, её воплощением являлся его любимый учитель Сократ. Судя по сократическим сочинениям Ксенофонта и Платона, греческий мудрец часто беседовал о том, что есть «прекрасное и хорошее», со своими учениками. Различные смыслы и оттенки калокагатии обсуждаются во многих диалогах Платона и сочинениях Аристотеля («Большая этика», «Эвдемова этика», «Никомахова этика»).

Автор статьи: Т.В. Кудрявцева