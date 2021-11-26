ГИППОДАМ (др.-греч. Ἱππόδαμος) из Милета, сын Еврифонта

Знаменитый греческий архитектор-градостроитель V в. до н.э.

Гипподам разрабатывал принцип регулярной городской планировки с пересекающими под прямым углом улицами, примерно равными кварталами и пространствами, отводимыми под общественные здания и рынки. Аристотель подчеркивает, что Гипподам уделял особое внимание правильной организации города; он упоминает о щегольской внешности Гипподама и его эксцентричности, а также рассказывает о его политических теориях по поводу наилучшего государственного устройства (Pol., II, 5, 1-2 1267 b 20-39), замечая, что Гипподам моделировал идеальное государство с населением в 10 тыс. (по-видимому, здесь имеется в виду число свободных граждан). Гипподам спланировал афинский порт Пирей (около середины V в. до н.э), где одна из площадей носила его имя. Он также занимался планировкой колонии Фурии в Южной Италии , в основании которой в 443 г. до н.э. участвовали афиняне. Считают также, что он разрабатывал план города Родоса, основанного в 408 г. до н.э.: у Страбона (XIV, 2, 9, p. 654) засвидетельствована традиция, согласно которой Родос был построен тем же архитектором, который спланировал Пирей (хотя ряд новейших исследователей высказывают сомнения по этому поводу).