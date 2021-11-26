ФИЛОДЕМ ГАДАРСКИЙ (др.-греч. Φιλόδημος)

Древнегреческий философ и поэт, последователь Эпикура.

Изучал философию в Афинах у Зенона Сидонского, после смерти которого возглавил эпикурейскую школу. Ок. 70 г. до н.э. перехал в Италию, где возглавил эпикурейскую школу в Геркулануме ; ей покровительствовал Луций Кальпурний Пизон Цезонин, которому Филодем посвятил некоторые сочинения. Цицерон отмечает успехи Филодема не только в философии, но и в поэтике, риторике и музыке; около 30 его эпиграмм входят в состав Палатинской антологии .

Филодему принадлежат многочисленные философские сочинения, часть которых стала известна после раскопок «Виллы папирусов» в Геркулануме (1752 г.). В конце XX в. для прочтения папирусов были применены спектрофотографические технологии, что позволило расшифровать еще несколько текстов. Прочитаны и опубликованы следующие сочинения Филодема: «О хорошем государе сообразно Гомеру», «О смерти», «Об Эпикуре», «О стоиках», «О порках и добродетелях», «Об экономике», «О гневе», «О прямодушии», «О богах», «О благочестии», «О знаках», «О музыке», «О риторике». В этих работах Филодем развивает учение основателя школы, «О знаках» содержит разработку индуктивной логики, а в «О благочестии» и «О богах» он опровергает обвинения в атеизме, часто раздававшиеся в адрес эпикурейцев.

В «Об Эпикуре» и «О стоиках» он сообщает ценную информацию об истории этих школ. В «Об Эпикуре» он рассматривает эволюцию учения от основателя до Зенона Сидонского и показывает, что эпикуреизм не был догматическим, а развивался. В «О стоиках» он полемизирует с этикой Диогена Синопского и политической теорией Зенона .