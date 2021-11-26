ЦИКЛОПЫ, КИКЛОПЫ (др.-греч. Κύκλωπες «круглоглазые», лат. cyclopes)

В древнегреческой мифологии одноглазые великаны.

У Гомера циклопы – дикий народ, не знающий земледелия, ремесел, законов; они живут в пещерах и владеют огромными стадами. Одиссей и его спутники оказались у циклопов во время возвращения на Итаку, они стали пленниками одного из них – Полифема , сына Посейдона. Историю ослепления Полифема и своего спасения Одиссей у Гомера рассказывает на пиру у царя феаков Алкиноя (Od., IX, 105-542).

Гесиод говорит о трех циклопах, сыновьях Урана-неба и Геи-земли, их имена – Бронт, Стероп и Арг (Theog., 139-146; 501-506). Они принадлежали ко второму поколению богов (вместе с титанами и гекатонхейрами ), были сброшены своим отцом Ураном в тартар, откуда их освободил Зевс, чтобы с их помощью победить титанов. В благодарность они передали Зевсу громы, молнии и перуны (Apollod., I, 2, 1). В качестве умелых мастеров они часто выступают подручными Гефеста (Verg. Aen., VIII, 416-453), им приписывают строительство укрепленных стен – в Тиринфе и других городах Арголиды (Strab., VIII, 6, 11, p. 372-373). Почти ничего не известно о культе циклопов, Павсаний сообщает, что на Истме в Коринфе им приносили жертвы на алтаре (Paus., II, 2, 1).

Иллюстрация :

1. Голова циклопа Полифема (с о. Фасос). Мрамор. II в. до н.э. (греческий оригинал или более поздняя римская копия). Бостон, Музей изящных искусств.

Автор статьи: О.В. Кулишова