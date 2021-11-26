БАТРАХОМИОМАХИЯ

«БАТРАХОМИОМАХИЯ» («Война мышей и лягушек»; др.-греч. Βατραχομυομαχία) - древнегреческая пародийная поэма о войне мышей и лягушек.

Эта поэма – своеобразное сочетание басни о животных и пародии на героический эпос, в ней много юмора, но совсем нет сатиры.

Действие начинается с того, что царь лягушек Щекодов (Φυσίγναθος; пер. В.Г. Боруховича) предлагает перевезти на своей спине мышонка Крохобора (Ψιχάρπαξ), тоже из знатного рода. Посреди переправы лягушку напугала водяная змея, она нырнула вглубь, а мышь захлебнулась. Это послужило причиной войны между ними, причем, как и у Гомера , за битвой внимательно наблюдают с Олимпа боги. Мыши оделевают лягушек, но Зевс, не желая их погибели, метнул перун, а когда это не помогло, наслал на мышей полчище «чудовищ панцирноспинных, задом идущих и ножниц две пары у пасти несущих, черных, костистых и широколапых, без признаков шеи» – раков.

По образцу «Илиады» описывается вооружение и снаряжение героев, их построение, ход битвы и отдельные схватки; все это производит крайне комический эффект. «Батрахомиомахия» была очень популярна в античности и в средние века, под ее влиянием начали создавать эпос о животных и героико-комический эпос.

Возможно, что эта пародия была сочинена галикарнасцем Пигретом.

Переводы :

Война мышей и лягушек. (Батрахомиомахия) / Пер., ст. и комм. М. С. Альтмана. М.-Л., 1936.

Батрахомиомахия (Война мышей и лягушек) / Пер. В.Г. Боруховича // Античный мир и археология. Вып. 1. Саратов, 1972.