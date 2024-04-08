5 класс | История Древнего мира

Империя Александра Македонского. Крушение великой державы. 2010

Грэйнджер Д.

Империя Александра Великого протянулась на три континента, а его достижения изменили весь Древний мир. Но Джон Грэйнджер утверждает, что, несмотря на всю свою воинскую доблесть и успехи завоевателя, он был одним из величайших неудачников в истории. Надменность Александра в значительной степени стала причиной его преждевременной кончины, и именно он сам был виновен в крахе своей империи. Ведь Александр правил обществом, где царь был важнейшей фигурой для благополучия всего народа в целом. Если царь терпел неудачу, то это отражалось на всем государстве. Подобное случалось в каждом поколении македонских царей в течение двух столетий до Александра и снова произошло, когда он умер. Ради блага своего народа Александру нужен был взрослый наследник, но детей у него не было, а соперников он устранял. Это была безответственность крайне интровертного человека, последствием ее стали 50 лет войн после смерти Александра и разрушение его империи.