КЛЕОПАТРА СЕЛЕНА (др.-греч. Κλεοπάτρα Σελήνη)

Царица Египта, дочь Птолемея VΙII и Клеопатры III, жена Птолемея IX; также царица из династии Селевкидов, супруга Антиоха VIII, позже – его брата Антиоха IX, а впоследствии и Антиоха X.

Имя, полученное царевной при рождении, было Селена. Ее первый брак состоялся в 116 г. до н.э., когда по приказу матери Селене пришлось выйти замуж за своего брата Птолемея IX, которому она родила двух сыновей и дочь. Тогда же, став царицей Египта, она приняла тронное имя Клеопатры. В 102 г. до н.э. ей было велено стать супругой селевкидского царя Антиоха VIII, первая жена которого, Трифена, попала в плен к Антиоху IX и была убита. Тем временем война между обоими Селевкидами была в разгаре. В 96 г. до н.э., когда Антиох VIII был убит своим приближенным Гераклеоном, Антиох IX овладел Антиохией и вступил в брак с Селеной. Однако Антиох IX лишь на год пережил своего брата: он пал в сражении с Селевком VI, сыном Антиоха VIII. Клеопатра же вновь вышла замуж, на этот раз за сына последнего мужа Антиоха X. На тот момент ей было уже около 35–40 лет.

Клеопатра родила Антиоху X двух сыновей, Антиоха XIII и (по-видимому) Селевка Кибиосакта; в 92 г. до н.э. царица попыталась провозгласить сына царем, но ее план сорвался. О судьбе царицы в следующие десятилетия почти ничего не известно. В 69 г., когда в Сирию вторгается армянский царь Тигран, мы находим ее Аке-Птолемаиде. Город был осажден Тиграном и вскоре пал, царица же была пленена и отправлена в заключение в Селевкию-Зевгму, где и была убита. Ее сын, Антиох XIII, прозванный Азиатским, стал фактически последним царем государства Селевкидов; после его гибели в 64 г . до н.э. Сирия была превращена в римскую провинцию.