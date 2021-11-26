АРСИНОЯ

Имя цариц птолемеев­ского Египта (см. Египет Древний ).

1. А. I — дочь диадоха Лисимаха , первая жена Птолемея II. Из-за ревности устроила заговор против него, который вскоре был раскрыт. В наказание сослана в Верхний Египет. 2. А. II Филадельфия (ок. 316—270 до н. э.), дочь Птолемея I (316—270 до н. э.), жена диадоха Лисимаха. Организовала заговор против его сына Агафокла . После гибели мужа (281 до н. э.) жила в Эфесе, а затем в Кассандрии (Македония). В 280 до н. э. вторично вышла замуж за сводного брата Птолемея Керавна; после убийства последним ее сыновей от Лисимаха бежала на Самофракию. В третьем браке со своим братом Птолемеем II являлась фактической правительницей Египта. Была обожествлена после смерти. Изображена на знаменитой «камее Гонзага», хранящейся в Эрмитаже. В честь А. II г. Крокодилополь (ранее древнеегипетский Шедит) в Фаюмском оазисе был переименован в Арсиною (позднее — Птолемаида Эвергетида).

Автор статьи: Смирнов С.В.

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