АЛЬМАГЕСТ

АЛЬМАГЕСТ - сочинение Клавдия Птолемея (около 140 года до н.э.), охватывающее весь комплекс знаний по астрономии античной и ближневосточной цивилизации того времени.

Полное название: «Великое математическое построение по астрономии в 13 книгах» или «Мегисте» (греч. «мегистос» — «величайший»), превратившееся при переводе на арабский язык в VIII веке в Альмагест (al- - определенный артикль).

Первый перевод на арабский язык с сирийского (около 800 года) не сохранился.

В 823 году рукопись Альмагеста передана византийским императором Михаилом II Травлом ​ (820-829) ко двору аббасидского халифа аль-Мамуна (786-833) в Багдад. В 828 году Хаджадж ибн Йусуф ибн Маттар сделал первый перевод Альмагеста непосредственно с греческого оригинала. В 879-890 годах придворным врачом халифа Исхаком ибн Хунайном ан-Насрани был осуществлен новый перевод, отредактированный Сабитом ибн Коррой (836-901).

К настоящему времени сохранились три греческих текста Альмагеста в копиях IX-X веков в библиотеках Парижа и Ватикана. Единственная рукопись арабского перевода Хаджаджа ибн Йусуфа в копии XI века находится в Лейдене . Переводы Исхака ибн Хунайна (в копиях) имеются в Национальной библиотеке Туниса (1085), в Париже (копии 1221 и XV века) и Эскориале (Мадрид) (1276). Парижский текст и текст Эскориала неполны, но дополняют друг друга.

Во II веке одна из копий Альмагеста попала в Антиохию, в III веке - при дворе сасанидского царя Шапура I (241-272) выполнен перевод на средне-персидский язык ( пехлеви ), влияние которого прослеживается на астрономическом сочинении «Зиндж-и-шах» (VII век).

С III века прослеживается влияние Альмагеста на индийскую астрономию (Арьябхатта); в IX веке Альмагест был переведен аль-Бируни на санскрит. В VII веке система Альмагест через Трапезунд усилиями армянского математика, астронома и географа Анания Ширакаци (685) попадает в Закавказье. Через сочинения Иоанна Дамаскина (675-754),) система Альмагест попала в «Изборник» русского князя Святослава Ярославича. В Европе Альмагест известен с IX века именно благодаря арабскому переводу.

Альмагест содержит детальное описание и обоснование геоцентрической картины мира. Согласно Альмагесту, Земля находится в центре мироздания, а небесные тела, в том числе и Солнце, вращаются вокруг Земли. Математической основой Альмагеста явились сочинения Евдокса Книдского, Гиппарха , Аполлония Пергамского. Наблюдательной основой явились таблицы Гиппарха, в свою очередь опиравшегося, помимо греческих наблюдений, и на записи вавилонских астрономов. Основные положения системы Птолемея, выраженные в Альмагесте: небосвод представляет собой вращающуюся сферу, Земля является сферой, расположенной в центре мира, Земля неподвижна и может считаться точкой по сравнению с расстоянием до неподвижных звезд. Альмагест содержит описание эвекции - отклонения орбиты Луны от точного кругового вращения. Система Птолемея, изложенная в Альмагесте, господствовала вплоть до разработки Н. Коперником гелиоцентрической системы.

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