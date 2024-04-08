5 класс | История Древнего мира

Классическая Греция. 2006

Бюттен А.-М.

Книга французского историка Анн-Мари Бюттен посвящена греческой цивилизации, заложившей основы цивилизации общеевропейской. Автор не только излагает ключевые понятия древнегреческой культуры эпохи классики, но и очень подробно и живо рассказывает о том, как жило греческое общество, на чем зиждилось его государственное устройство, военное дело, частная жизнь. Многое из того, что узнает читатель, имеет не только исторический интерес: некоторые понятия и образы классической греческой культуры стали поистине знаковыми для современной науки о человеке.